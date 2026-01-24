影／最新畫面曝！三立採訪車沒煞車砲彈般「插進銀行」 3人被撞飛
三立新聞台一輛採訪車昨天下午3點多行經台北市中山區一江街、南京東路口時，突然失控衝撞路旁彰化銀行，造成銀行玻璃帷幕破裂、2台自動櫃員機受損，現場一片狼藉。事故共釀10人受傷送醫，其中3人傷勢較重，所幸均無生命危險。
稍早警方公布最新正面撞擊視角，可見採訪車宛如「砲彈」般直直撞入，當時騎樓有許多人，有3人被撞飛，畫面驚悚。
警方指出，肇事車輛由67歲林姓男子駕駛，載著33歲何姓記者，當時車輛自一江街左轉南京東路時，疑似車輛突然加速，失控直衝進銀行內，事故除波及路過民眾，也造成銀行內客戶受傷。
警方事後將林姓駕駛帶回派出所偵詢，並調閱監視器畫面、查口行車記錄器等，釐清是否涉及車輛機械故障或人為操作不當。
警方表示，雖未接獲傷者提出告訴，但由於檢察官指示依法辦理，警詢後依過失傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後諭令50萬交保、限制出境出海。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言