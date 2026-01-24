快訊

與殉職勇消詹能傑同進火場 義消盧彥宏今肺部不適送醫高壓氧治療

川普嘲諷北約盟軍「躲後方」！ 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

大客運從苗栗退場 幸福巴士隨招隨停偏鄉交通更加分？

疑搶黃燈肇禍！三立採訪車暴衝彰銀釀10人受傷 駕駛50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

林姓男子昨天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下，直接撞入彰化銀行吉林分行，共釀10人受傷，因撞擊力道大，有3人傷勢不輕，林男被警方帶回詢問肇事原因，詢後移送台北地檢署，檢方訊後依過失傷害等罪嫌命林男50萬交保。

據了解，林男起初向警方供稱，因為機械故障，開車從一江街要左轉南京東路時，「車輛轉速突然升高」才肇事，後來又改口說恍神，無法明確回憶事發經過，檢警將釐清肇事原因，目前排除酒駕與毒駕，台北市政府也將勞檢。

三立電視台的一輛廂型採訪車，昨午行經南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，強大撞擊力道造成銀行玻璃碎裂、大門外2台ATM提款機全毀，現場一片狼藉，現場多人倒臥在銀行內、騎樓地板，其中有3人重傷、1人中傷、6人輕傷，林男自己也有輕傷，共計10人受傷。

警方調閱路口監視器畫面發現，林男駕駛的採訪車絲毫未見減速，從一江街口直接衝入銀行，且事發當下燈號是黃燈要轉紅燈，初步研判他要搶快，有搶黃燈情形。

台北市中山區彰化銀行吉林分行，昨天遭三立採訪車暴衝撞擊，整輛車直接插進銀行，現場一片狼藉，共釀10人受傷。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，昨天遭三立採訪車暴衝撞擊，整輛車直接插進銀行，現場一片狼藉，共釀10人受傷。記者翁至成／攝影

恍神 車禍 監視器 失控

延伸閱讀

三立採訪車林姓駕駛失控撞進銀行 移送北檢複訊

三立採訪車搶黃燈撞彰銀釀10傷 肇事駕駛被依「2條罪」移送法辦

三立採訪車撞進彰化銀行釀10傷 北市勞動局將安排勞檢

圖輯／現場直擊！三立採訪車衝撞北市彰銀 車頭撞爛遭警查扣

相關新聞

疑搶黃燈肇禍！三立採訪車暴衝彰銀釀10人受傷 駕駛50萬交保

林姓男子昨天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下，直接撞入彰化銀...

廣角鏡／採訪車撞進彰銀

林姓男子昨駕駛三立電視台採訪車行經北市一江街，左轉南京東路未減速，整輛車插進路口的彰化銀行，撞毀兩台ATM，十人輕重傷，...

桃園資收車司機昏厥 衝撞倒垃圾民眾 釀1死6傷

桃園市龜山區昨傍晚傳重大車禍，52歲吳姓清潔隊員駕駛資源回收車，經龜山區中興路時，突然昏厥導致車輛衝撞前方垃圾車，夾傷6...

桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

桃園市清潔隊資源回收車今天傍晚在龜山區失控衝撞前方垃圾車，釀1死6輕重傷悲劇；桃園市長張善政晚間9時到殯儀館慰問死者家屬...

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾上車幫打空檔 民眾驚：回頭見車夾人

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚6時駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路時突然昏厥，整輛車失控衝撞前方垃圾車，夾傷6...

影／桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已釀1死、6人輕重傷

桃園市龜山區驚傳重大車禍，52歲吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車沿中興路收運，途中不明原因昏厥導致車輛衝撞前方垃圾車，夾傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。