疑搶黃燈肇禍！三立採訪車暴衝彰銀釀10人受傷 駕駛50萬交保

林姓男子昨天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下，直接撞入彰化銀行吉林分行，共釀10人受傷，因撞擊力道大，有3人傷勢不輕，林男被警方帶回詢問肇事原因，詢後移送台北地檢署，檢方訊後依過失傷害等罪嫌命林男50萬交保。

據了解，林男起初向警方供稱，因為機械故障，開車從一江街要左轉南京東路時，「車輛轉速突然升高」才肇事，後來又改口說恍神，無法明確回憶事發經過，檢警將釐清肇事原因，目前排除酒駕與毒駕，台北市政府也將勞檢。

三立電視台的一輛廂型採訪車，昨午行經南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，強大撞擊力道造成銀行玻璃碎裂、大門外2台ATM提款機全毀，現場一片狼藉，現場多人倒臥在銀行內、騎樓地板，其中有3人重傷、1人中傷、6人輕傷，林男自己也有輕傷，共計10人受傷。