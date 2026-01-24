聽新聞
桃園資收車司機昏厥 衝撞倒垃圾民眾 釀1死6傷

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智鄭國樑／桃園報導

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝
桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝

桃園市龜山區昨傍晚傳重大車禍，52歲吳姓清潔隊員駕駛資源回收車，經龜山區中興路時，突然昏厥導致車輛衝撞前方垃圾車，夾傷6名正在倒垃圾的民眾，其中78歲邱姓婦人當場失去呼吸心跳，送醫後不治；另有83歲婦人右腿開放性骨折；吳姓駕駛昏厥後失去呼吸心跳被救回。

桃園市環保局表示，吳員無特殊病史，昨出勤前酒測正常，事故釀1死2重傷4輕傷，事發原因待調查。桃園市長張善政昨深夜到殯儀館慰問死者家屬。

目擊者指出，事發時資收車駕駛整個人往後仰，車往前衝「碰」一聲，有人被撞飛彈開，垃圾車、資收車貼在一起，車下倒了3個人，車旁躺1個人，地上垃圾四散。現場婦人指出，她剛丟完垃圾才轉頭，被碰撞聲嚇到，尖叫聲四起，回頭看到車子夾到人仍心有餘悸。

民眾見駕駛昏厥，但仍踩住油門，衝上車把車排進空檔；目擊者說，後來駕駛醒了，還下意識踩油門，幸好已打空檔，吳渾身冒冷汗，被救下車時已無呼吸心跳，經搶救後恢復意識。

