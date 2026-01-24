三立採訪車林姓駕駛失控撞進銀行 移送北檢複訊

中央社／ 台北23日電

三立電視台採訪車駕駛林姓男子今天下午失控衝撞進北市中山區的彰化銀行ATM機台區，釀10人輕重傷，初查疑因闖紅燈肇事。警方詢問後深夜11時依涉過失傷害罪將林男移送北檢偵辦。

北市警消下午3時10分獲報，三立電視台採訪車突然失控衝撞進中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行，立即派員到場搶救，共計10人輕重傷，包括車上駕駛林男和副駕駛等2人，以及1名機車騎士、4名行人和3名銀行客戶。

據了解，林男供稱是看到黃色燈號要儘速駛過馬路，卻誤踩煞車釀禍。但根據周邊監視器畫面顯示，當時交通號誌已顯示紅燈，肇事車輛也未顯示亮煞車燈，相關疑點仍待釐清。

警詢後將林男依涉過失傷害罪於深夜11時許移送台北地檢署複訊。

闖紅燈 彰化 傷害罪

