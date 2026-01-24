聽新聞
冷眼集／社交分際 司法官裝不懂？

聯合報／ 本報記者曾健祐蕭雅娟張宏業

台北地檢署檢察官徐名駒接受宴請吃高檔料理，八人餐費達五萬元，對象包括爭議的政治人物，儘管徐辯稱，現今公務員倫理規範已不合時宜，但一餐五萬的豪奢消費，超出行情甚多，徐身為本應客觀中立、清廉自持的檢察官，竟以現行規定社交禮俗不得超過三千元、不符社會現況，合理化與吳乃仁餐敘，顯是強詞奪理，不免讓人認為是藉司法官身分，替政界穿針引線的掮客。

近年詐騙集團已將觸角伸至司法圈，桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，不當查詢書類傳給律師男友，被懲戒法院職務法庭判罰俸十月，法務部認為處分過輕已上訴。

徐名駒不當出席宴飲場合，事後雖以有匯款等理由辯解，但從先前富商翁茂鍾結交司法、警界官員案例來看，當時被認定有與翁不當接觸的公務員，多數懲戒結果也是輕輕放下。

檢察官、法官因本身職業特殊，且身為執法者需有更高、更嚴謹道德標準，出席各式宴飲場合雖是人之常情，但也應有相當的敏感度知所迴避，如無故受邀高檔餐廳，應可預見埋單者是出於交情，還是另有目的性之邀約。

更甚者，早年司法黃牛層出不窮，現今外力介入司法更時有所聞，執法者須更中立、謹慎選擇交流對象，若明知不妥仍涉足，應予重懲。

