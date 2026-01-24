8人餐費逾5萬！檢察官受業者招待豪宴 罰俸2月

台北地檢署檢察官徐名駒（左）邀檢察官與吳乃仁吃近6萬元奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀四名檢察官與人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付五萬多元餐費，民進黨大老吳乃仁也出席。檢評會認為徐有損檢察官形象，報法務部移送懲戒。職務法庭認為，徐的違失未達不適任檢察官或公務員程度，判罰俸二個月，約卅萬元。

徐名駒前年十二月廿六日晚間與陳啟莊等人餐敘，每人享用六千元的套餐，含酒水、服務費，在場八人共花費五萬八六九六元。

吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，法院判吳要賠償台糖一億多元，北檢認為徐名駒接受陳啟莊高額餐飲招待不妥，請求法評會個案評鑑。檢評會認為，徐在餐敘曝光後才轉帳給陳，受招待與檢察廉潔形象不相容，決議評鑑成立，但五名檢察官與吳乃仁餐敘，僅是一般聚會，評鑑不成立。

職務法庭認為，徐名駒和陳啟莊熟識，聚餐與職務無利害關係，也沒討論與職務有關議題，場所是一般對外營業餐廳，並無不當，但他邀請與陳不熟識的四名檢察官一同無償接受宴請，且五名檢察官的餐費就花了三萬六六八五元，超過公務員廉政倫理規範所定正常社交禮俗標準「三千元」甚多，害得四名檢察官陷於遭人誤會的處境。

職務法庭也認為，一般理性、客觀的第三人，對檢察公正、廉潔形象也會產生懷疑，損害人民對檢察官執法公正的信賴，已違反檢察官倫理規範，徐名駒情節重大，有懲戒必要。

徐名駒表示，會深刻反省，但認為公務員倫理規範不合時宜，現今婚宴一桌也要三萬五千元。

徐名駒原邀約價位較低的「My灶」餐廳，因陳啟莊為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位將產生高額違約金，臨時承接該訂位，於是變更聚餐地點，徐疏忽變換餐廳後的價位，也未告知其他檢察官餐廳的費用和支付情形，外人看來就是多名檢察官接受人力資源業者款待，職務法庭認為損害檢察公正、廉潔形象。