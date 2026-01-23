桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

桃園市清潔隊資源回收車今天傍晚在龜山區失控衝撞前方垃圾車，釀1死6輕重傷悲劇；桃園市長張善政晚間9時到殯儀館慰問死者家屬，除代表市府向死傷民眾及家屬致歉，也允諾釐清事故原因，負責到底。

張善政表示，市府對今天晚上龜山清潔隊意外車禍造成民眾死傷感覺到非常難過，除了慰問，也會負起所有應該負的責任，盡最大的責任照顧死傷者。不管是傷勢復原或是後事的處理，市府絕對不會迴避，也會把整件事查個清楚，給家屬一個交代。