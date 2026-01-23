桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾上車幫打空檔 民眾驚：回頭見車夾人

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚6時駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路時突然昏厥，整輛車失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，目前含司機在內已釀1死、2重傷4輕傷；市長張善政獲悉消息，稍晚將至殯儀館慰問死者家屬。

目擊民眾指出，事情發生在一瞬間，坐在回收車內的吳姓駕駛先是整個人往後仰，整輛車就往前衝，「碰」一聲之後，只見地上垃圾四散，垃圾車與資源回收車黏在一起，然後車下倒了3個人，車旁也躺了1個人，周邊還有不少人受到驚嚇。

現場一名婦人指出，事發前，她剛丟完垃圾，正準備轉頭回家，就聽到聲後「碰」一聲，再回頭就看到車子夾到人，到現在還心有餘悸。

事故發生後，有熱心民眾見回收車上的吳姓駕駛昏厥，但車子還在催油門前進，立即衝上車把車排進空檔。他表示，他將回收車排進空檔後，吳姓駕駛突然醒了，但醒後第一件事竟然是重踩油門，還好當時車子已經進入空檔，沒有再往前衝，接著叫其他人幫忙把車子往後推，才有辦法救人。

熱心民眾指出，當時他看到4個人被回收車和垃圾車夾住，車輛移開後，人才掉下來脫困，另有1個人是被撞飛彈開，情況真的很慘。

