快訊

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾跳上車打空檔 司機驚醒竟猛踩油門

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾上車幫打空檔 民眾驚：回頭見車夾人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園環保局吳姓清潔隊員今晚6時駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路時突然昏厥，整輛車失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，目前含司機在內已釀1死、2重傷4輕傷；市長張善政獲悉消息，稍晚將至殯儀館慰問死者家屬。

目擊民眾指出，事情發生在一瞬間，坐在回收車內的吳姓駕駛先是整個人往後仰，整輛車就往前衝，「碰」一聲之後，只見地上垃圾四散，垃圾車與資源回收車黏在一起，然後車下倒了3個人，車旁也躺了1個人，周邊還有不少人受到驚嚇。

現場一名婦人指出，事發前，她剛丟完垃圾，正準備轉頭回家，就聽到聲後「碰」一聲，再回頭就看到車子夾到人，到現在還心有餘悸。

事故發生後，有熱心民眾見回收車上的吳姓駕駛昏厥，但車子還在催油門前進，立即衝上車把車排進空檔。他表示，他將回收車排進空檔後，吳姓駕駛突然醒了，但醒後第一件事竟然是重踩油門，還好當時車子已經進入空檔，沒有再往前衝，接著叫其他人幫忙把車子往後推，才有辦法救人。

熱心民眾指出，當時他看到4個人被回收車和垃圾車夾住，車輛移開後，人才掉下來脫困，另有1個人是被撞飛彈開，情況真的很慘。

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝
桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝
桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝
桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路突然昏厥，車輛失控衝撞前方垃圾車，夾傷6名倒垃圾民眾，釀1死6重輕傷悲劇。記者陳俊智／翻攝

垃圾車 資源回收 環保局 桃園

延伸閱讀

影／桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已釀1死、6人輕重傷

桃園資收車司機昏厥衝撞6人！1人到院前OCHA 駕駛無特殊病史

桃園資收車司機昏厥衝撞倒垃圾民眾 7送醫1無呼吸心跳1開放性骨折

查詢土地是否涉文資 桃園線上系統2月2日起收費

相關新聞

影／桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已釀1死、6人輕重傷

桃園市龜山區驚傳重大車禍，52歲吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車沿中興路收運，途中不明原因昏厥導致車輛衝撞前方垃圾車，夾傷...

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾上車幫打空檔 民眾驚：回頭見車夾人

桃園市環保局吳姓清潔隊員今晚6時駕駛資源回收車執行收運工作，途經龜山區中興路時突然昏厥，整輛車失控衝撞前方垃圾車，夾傷6...

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

林姓男子今天下午開三立電視台採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下直直撞入路口的彰化銀...

三立採訪車搶黃燈撞彰銀釀10傷 肇事駕駛被依「2條罪」移送法辦

68歲林姓男子今天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，卻在未減速情況下失控直直撞進路口的彰...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

採訪完要回公司…三立車輛衝撞彰化銀行 駕駛後悔認「有點恍神」

三立電視台的採訪車今天下午3點多行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，車輛突然失控，直接衝撞路口旁的彰化銀行吉林分行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。