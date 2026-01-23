三立採訪車搶黃燈撞彰銀釀10傷 肇事駕駛被依「2條罪」移送法辦

68歲林姓男子今天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，卻在未減速情況下失控直直撞進路口的彰化銀行吉林分行，銀行大門及門外兩部ATM嚴重毀損，共釀10人輕重傷，警方製作完警詢筆錄，後向檢察官報告案情，檢方指示「依法處理」，林男將被依過失重傷害、過失傷害罪嫌移送法辦。

林男肇事後，由於未有嚴重傷勢，未送醫被警方帶回，不過疑因受驚嚇，在回答為何肇事時先說是機械故障，稱「駕駛時突然轉速提高」，但隨後又坦承當時恍神，無法明確回憶事發經過。

警方調閱路口監視器畫面發現，林男駕駛的採訪車絲毫未見減速，從一江街口直接衝入銀行，還發現，事發當下燈號是黃燈要轉紅燈，初步研判他要搶快，有搶黃燈情形。

警方已完成酒測及毒品檢驗，均為陰性，排除酒駕、毒駕，由於檢察官指示承辦警方「依法辦理」，林男預計在今天晚上被移送到台北地檢署複訊。