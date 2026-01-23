快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲國執法機關合作，去年5月查獲陳等17人，前天押解返台，昨依詐欺罪移送新北地檢署複訊後向法院聲押禁見，新北地院今開庭裁定陳男等17人均羈押禁見。

刑事局表示，與菲律賓執法機關搜索扣押犯嫌據點電腦與證物，蒐集涉詐事證，遣返陳等17人，進行人別訊問並就相關事證製作筆錄後昨依法移送，擴大追查有無國內共犯。

警方調查，35歲陳姓男子前年帶數名小弟招募人手，到菲律賓宿霧市承租獨棟透天豪宅當機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，騙台灣人投資虛擬貨幣。

海森堂分子2022年被查獲涉假投資，刑事局國際科分析犯嫌出入境資料及行為模式，發現數人前往菲律賓長期停留，懷疑從事詐騙，與菲國執法機關分享情資。刑事局駐菲聯絡官與菲國海軍情報總隊、國家調查局等，經近11個月情資交換、跟監及埋伏蒐證，確認機房。

去年5月，刑事局國際科、科技犯罪防制中心科技偵查隊共7人至宿霧，會同菲律賓執法單位搜索，原掌握10人，沒想到嫌犯又招募人手，查獲陳等16名男子、1名女子，其中6人因詐欺等案被通緝，全數因違反當地法律被拘留。

經查陳等人未招募菲律賓人參與，被害人集中於台灣，沒有菲國被害人，菲國法院審理後結案。刑事局派員赴菲協同菲國移民局人員，前天搭機遣返陳等17人。警詢後昨依詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見，新北地院今開庭裁定主嫌陳男等17人全部羈押禁見。

四海幫海森堂幹部陳姓男子在菲律賓經營詐騙集團機房，以假投資騙台灣人，刑事局與菲國執法機關合作查獲陳等17人，前天押解返台，檢方昨複訊後向法院聲押主嫌等17人今晚獲准全數羈押禁見。記者黃仲明／攝影
四海幫海森堂幹部陳姓男子在菲律賓經營詐騙集團機房，以假投資騙台灣人，刑事局與菲國執法機關合作查獲陳等17人，前天押解返台，檢方昨複訊後向法院聲押主嫌等17人今晚獲准全數羈押禁見。記者黃仲明／攝影

菲律賓 刑事局 詐欺 新北

延伸閱讀

台菲合作破詐騙機房 17嫌遣返回台遭羈押禁見

林佳龍贈勳菲律賓前駐台代表 表彰深化台菲友好貢獻

共軍南部戰區與海警 於南海民主礁附近救起17名菲律賓船員

中國召見菲律賓大使抗議涉中言論 外交摩擦升溫

相關新聞

影／桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已釀1死、6人輕重傷

桃園市龜山區驚傳重大車禍，52歲吳姓清潔隊員今晚駕駛資源回收車沿中興路收運，途中不明原因昏厥導致車輛衝撞前方垃圾車，夾傷...

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

林姓男子今天下午開三立電視台採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下直直撞入路口的彰化銀...

三立採訪車搶黃燈撞彰銀釀10傷 肇事駕駛被依「2條罪」移送法辦

68歲林姓男子今天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，卻在未減速情況下失控直直撞進路口的彰...

採訪完要回公司…三立車輛衝撞彰化銀行 駕駛後悔認「有點恍神」

三立電視台的採訪車今天下午3點多行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，車輛突然失控，直接衝撞路口旁的彰化銀行吉林分行...

桃園資收車司機昏厥衝撞6人！1人到院前OCHA 駕駛無特殊病史

桃園市清潔隊車輛今天傍晚在龜山區收垃圾時，跟在後面的資收車疑司機突然身體不適昏厥，車輛失控撞上前面垃圾車，現場倒垃圾民眾...

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

四海幫海森堂幹部陳姓男子涉在菲律賓經營詐騙機房，以假投資、假交友轉假投資騙台灣人，至少向55人騙走逾4千萬元；刑事局與菲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。