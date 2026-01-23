快訊

桃園資收車司機昏厥衝撞6人！1人到院前OCHA 駕駛無特殊病史

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園即時報導

桃園市清潔隊車輛今天傍晚在龜山區收垃圾時，跟在後面的資收車疑司機突然身體不適昏厥，車輛失控撞上前面垃圾車，現場倒垃圾民眾走避不及，6人輕重傷。消防局據報調派救護車，連同司機緊急分送4家醫院，78歲婦人到院前心肺功能停止（OCHA），其他民眾有不同程度的撕裂傷、挫傷，雖然情況穩定都在急救、觀察中。

意外發生在桃園市龜山區中興路，清潔隊執行夜間收運時。隨車人員描述，資源回收車52歲吳姓司機突然昏厥，車輛失控撞上前面的垃圾清運車，造成6名倒垃圾的民眾輕重傷。

環保管處已派員到醫院慰問和提供協助，初步了解吳姓司機無特殊病史，今日出勤也有先酒測，無異常狀況，事件發生原因尚待查證調查中。

資收車衝撞意外發生在今傍晚約6時，資收車司機和6名受傷民眾（其中1人為移工）分別送往長庚、聖保祿、台北榮總桃園分院、桃園敏盛總醫院。

桃園龜山區中興路今天傍晚收垃圾時，資源回收車駕駛不明原因突然昏迷，由於腳仍採在油門上，車輛當場爆衝撞向前方倒垃圾民眾，造成6位民眾受傷，其中有名婦人傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，消防局已將7人送醫急救。圖／桃市消防局提供
桃園龜山區中興路今天傍晚收垃圾時，資源回收車駕駛不明原因突然昏迷，由於腳仍採在油門上，車輛當場爆衝撞向前方倒垃圾民眾，造成6位民眾受傷，其中有名婦人傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，消防局已將7人送醫急救。圖／桃市消防局提供

桃園 垃圾車

