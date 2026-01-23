快訊

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導

桃園市環境管理處龜山區中隊今天傍晚依例在中興路清運垃圾，行經166巷口，資源回收車駕駛突然昏厥，車輛當場失控衝撞前方多名倒垃圾民眾，造成多人受傷，其中有名婦人傷勢嚴重，失去呼吸心跳，桃市消防局立刻啟動大量傷患機制，將7人送醫，肇事原因待調查。

119勤指中心今天晚間6時4分接獲報案，民眾說龜山區中興路發生資源回收車撞清潔車的重大事故，由於當時正逢民眾齊聚丟垃圾之際，當資收車向前暴衝時，有多位民眾走避不及被撞上，造成多人受傷。

由於現場有大量傷患，119立刻派出第一救災救護大隊龜山分隊到場，包括三民分隊、大林分隊及桃園分隊救護車支援，出動2輛消防車、7輛救護車共22名消防救難救護人員到場搶救，現場啟動大傷機制，將受傷的6位民眾及已經陷入昏迷的資收車駕駛在內總共7人緊急送醫，其中1位婦人當場OHCA。

消防局初步統計，這7人分別由龜山、大有、桃園、大林、三民分別送往聖保祿醫院、長庚醫院、經國敏盛醫院、桃園榮民醫院急救，詳細原因待釐清。

桃園龜山區中興路今天傍晚收垃圾時，資源回收車駕駛不明原因突然昏迷，由於腳仍採在油門上，車輛當場爆衝撞向前方倒垃圾民眾，造成6位民眾受傷，其中有名婦人傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，消防局已將7人送醫急救。圖／桃市消防局提供
桃園龜山區中興路今天傍晚收垃圾時，資源回收車駕駛不明原因突然昏迷，由於腳仍採在油門上，車輛當場爆衝撞向前方倒垃圾民眾，造成6位民眾受傷，其中有名婦人傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，消防局已將7人送醫急救。圖／桃市消防局提供

桃園龜山區中興路今天傍晚收垃圾時，資源回收車駕駛不明原因突然昏迷，車輛當場爆衝撞向前方倒垃圾民眾，造成6位民眾受傷，其中有名婦人傷勢嚴重當場失去呼吸心跳的重大交通事故。圖／讀者提供
桃園龜山區中興路今天傍晚收垃圾時，資源回收車駕駛不明原因突然昏迷，車輛當場爆衝撞向前方倒垃圾民眾，造成6位民眾受傷，其中有名婦人傷勢嚴重當場失去呼吸心跳的重大交通事故。圖／讀者提供

司機突昏厥！桃園龜山資收車失控撞倒垃圾民眾 7人緊急送醫

桃園市環境管理處龜山區中隊今天傍晚依例在中興路清運垃圾，行經166巷口，資源回收車駕駛突然昏厥，車輛當場失控衝撞前方多名...

