三立採訪車像「砲彈」直撞銀行肇因機械因素？北市勞檢處將訪談

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

三立電視台一輛採訪車今天下午行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，車輛突然失控，直接衝撞路口旁的彰化銀行吉林分行，造成10人輕重傷。駕駛自稱是車輛機械因素，但北市勞檢處仍將安排勞檢並訪談。

根據肇事畫面，採訪車宛如「砲彈」一般直直撞入，當時不少人在騎樓等紅燈，因此才釀多人受傷。傷者身分包括路人和銀行客戶，沒有彰化銀行的員工受傷。

駕駛初步向警方供稱，當下「車輛轉速突然升高」，疑似煞車或油門異常導致車輛失控，對於肇因，警方仍待後續鑑識及調閱監視器釐清。北市勞動局表示，駕駛向警方表示是因車輛機械因素，但為確認駕駛排班執勤狀況，北市勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談核實。

台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
