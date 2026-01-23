聽新聞
0:00 / 0:00
三立採訪車撞進彰化銀行釀10傷 北市勞動局將安排勞檢
林男駕駛的三立電視台採訪車今天衝撞進銀行內，造成10人輕重傷。台北市勞動局表示，已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談核實。
北市警消下午3時10分獲報，中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行突遭1輛汽車衝撞，造成包括行人、辦事民眾和行員等10人輕重傷。警方初步調查排除駕駛林男酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。
台北市勞動局表示，林男向警消稱是車輛機械因素導致此案，但為確認駕駛排班執勤狀況，已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞動檢查及訪談核實。
三立電視台表示，將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言