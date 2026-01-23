三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

林姓男子今天下午開三立電視台採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下直直撞入路口的彰化銀行吉林分行，共釀10人受傷。

稍早肇事畫面曝光，只見撞擊力道大，三立採訪車直接撞凹銀行大門外的2個ATM，整輛車宛如「插入」般，跟建築物融合在一起，更驚悚的是，當時站在銀行裡面、大門口處的一名保全幸運躲過一劫，看到一輛車撞進來還頻頻不敢置信不斷揮舞雙手，十分惶恐。

另外，在大門外可見，有兩名路人因被撞擊，直接「被撞飛」摔倒在彰化銀行大門口，畫面看了令人十分不捨。

中山警方今天下午3點14分獲報，南京東路二段與一江街口發生車禍趕抵，車輛宛如「子彈」般撞入，當時騎樓外有多名民眾在等紅燈，其中有3人「直接被撞飛」傷勢嚴重，所幸送醫後無大礙。

轄區中山警方稍早公布傷者資訊，包括記者何孟哲（33歲）輕傷；賴姓女客戶（89歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷；賴姓女客戶的越南籍看護（50歲）同遭碎石擊中輕傷；路人張姓男子（42歲）路過遭波及輕傷；王姓男子（47歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷。