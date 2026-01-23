採訪完要回公司…三立車輛衝撞彰化銀行 駕駛後悔認「有點恍神」

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

三立電視台的採訪車今天下午3點多行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，車輛突然失控，直接衝撞路口旁的彰化銀行吉林分行，共釀9人輕重傷。肇事駕駛林姓男子受輕傷未送醫，警詢時供稱機械故障，也坦承「有點恍神」，並透露是跟同事採訪完要回公司途中不慎闖禍，事後相當後悔。

警方事後趕抵，協助受傷民眾送醫的同時，也對駕駛林男（68歲）做酒測測試和毒品快篩測試，但都沒有酒駕或毒駕等行為，而現場沒有發現違禁品。

據了解，林男當時載著記者何孟哲採訪完，要回公司路上，而記者何孟哲並非坐在右前座，而是右前座後方。

轄區中山警方稍早公布傷者資訊，包括記者何孟哲（33歲）輕傷；賴姓女客戶（89歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷；賴姓女客戶的越南籍看護（50歲）同遭碎石擊中輕傷；路人張姓男子（42歲）路過遭波及輕傷；王姓男子（47歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷。

還有路人簡姓男子（28歲）當時在騎樓遭撞飛重傷，送醫後恢復意識；陳姓男子（34歲）騎機車經過輕傷；李姓女子（32歲）路過在騎樓被撞飛重傷，但全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口；路人吳姓女子（37歲）在騎樓被撞飛，意識恢復、臉部顴骨、胸腔多處骨折。

消防局統計現場10人輕重傷，但由於肇事駕駛未送醫，因此被扣除，最後確認9人輕重傷送醫；經統計，共有3名彰化銀行客戶受傷，而傷勢較重的都是騎樓外路人。

台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影

台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。圖／民眾提供
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。圖／民眾提供
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。圖／民眾提供
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。圖／民眾提供
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影

警方公布送醫傷者資訊。圖／警方提供
警方公布送醫傷者資訊。圖／警方提供

