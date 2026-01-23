三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需手術

台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影

三立電視台的一輛採訪車，今天下午行經台北市中山區南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，釀3人重傷、1人中傷、6人輕傷。其中一男、一女均為40歲傷者送至台大醫院，警方資訊顯示病人送醫時意識不清。台大醫院指出，病人到院前呼吸心跳均正常，其中一位病人傷得較重，因腦出血需接受外科手術。

送至台大醫院的一男一女病人，女性病人5公分額頭撕裂傷，男性病人為手腕撕裂傷。台大醫院院方表示，案發後台大醫院經緊急醫療網分派，接收2位傷患，其餘傷者已分送他院，避免集中於特定醫療機構，目前所知訊息，其中一位傷患腦部出血，需緊急救治，接受外科手術，另一位則屬一般性傷害，不過，二人均無立即生命危險。

三立電視已發布聲明，關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。