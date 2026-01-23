快訊

大批民眾路口等紅燈…三立採訪車「如砲彈暴衝」 警查扣車輛釐清原因

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

三立電視台一輛採訪車今天下午行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，疑似發生機械故障，車輛突然失控，直接衝撞路口旁的彰化銀行吉林分行，造成10人輕重傷。

稍早肇事畫面曝光，只見採訪車宛如「砲彈」一般直直撞入，據了解，當時不少人在騎樓等紅燈，因此才釀多人受傷。傷者身分包括路人和銀行客戶，沒有彰化銀行的員工受傷。

警、消今天下午3點多獲報，迅速到場救援，現場共有10人受傷，其中2名40歲男女傷勢較重，分別出現意識不清、額頭約5公分撕裂傷及手腕撕裂傷情形，均送台大醫院救治。

另有一名65歲女子手指撕裂傷、一名48歲男子雙小腿疼痛，送往仁愛醫院治療，還有一名88歲及一名49歲女子送台安醫院，2名50歲男子送松山三軍總醫院，以及一名41歲男子送馬偕醫院，皆輕傷、意識清醒，無生命危險。

警方指出，肇事採訪車由一江街左轉南京東路時，駕駛初步向警方供稱，當下「車輛轉速突然升高」，疑似煞車或油門異常導致車輛失控，詳細肇因仍待後續鑑識及調閱監視器釐清。

稍早警方已出動拖吊車，把車子從事故現場拉出後查扣，將釐清是否像肇事駕駛說的機械問題。

＊影片來源由Threads網友@yihsuan_111提供＊

台北市中山區彰化銀行吉林分行大門，今天遭三立採訪車暴衝撞毀。記者翁至成／攝影
