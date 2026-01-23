快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

三立採訪車衝撞彰化銀行！已知10人輕重傷 駕駛稱「車輛轉速突升高」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

三立電視台的一輛採訪車，今天下午行經台北市中山區南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，現場共釀3人重傷、1人中傷、6人輕傷。

據了解，三立採訪車駕駛沒有受困，初步向警方供稱機械故障、車輛從一江街要左轉南京東路時「車輛轉速突然升高」肇事，台北市警察局長林炎田也趕赴現場了解狀況。

傷者名單如下：

1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49、意識清醒、輕傷， 2送臺安。

7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10.男 司機 未送醫

台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
台北市中山區彰化銀行吉林分行，今天遭三立採訪車爆衝撞毀。記者翁至成／攝影
圖／截自udn YT直播畫面
圖／截自udn YT直播畫面

北市 車禍 彰化銀行 交通事故

三立採訪車衝撞彰化銀行！已知10人輕重傷 駕駛稱「車輛轉速突升高」

三立電視台的一輛採訪車，今天下午行經台北市中山區南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，現場共釀3人重傷、1人中傷、6人...

