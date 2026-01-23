三立採訪車衝撞彰化銀行！已知10人輕重傷 駕駛稱「車輛轉速突升高」

三立電視台的一輛採訪車，今天下午行經台北市中山區南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，現場共釀3人重傷、1人中傷、6人輕傷。

據了解，三立採訪車駕駛沒有受困，初步向警方供稱機械故障、車輛從一江街要左轉南京東路時「車輛轉速突然升高」肇事，台北市警察局長林炎田也趕赴現場了解狀況。

傷者名單如下： 1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。 2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。 3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。 4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。 5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。 6、女49、意識清醒、輕傷， 2送臺安。 7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。 10.男 司機 未送醫