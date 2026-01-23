聽新聞
現場慘況曝光！三立電視車輛失控衝撞北市彰化銀行 已知10人受傷
台北市中山區南京東路二段和一江街的交叉路口，今天下午一輛三立電視台車輛不明原因失控，直直撞入彰化銀行吉林分行，現場滿目瘡痍，大批民眾受傷，至少有6人送醫；肇事原因待後續釐清。
【中央社／台北23日電】
三立電視台採訪車今天不明原因失控撞進北市中山區的彰化銀行內，警消獲報立即出動援助，已知有10人受傷，其中2人意識不清送台大治療，整起事故肇事原因仍待調查釐清。
北市警消下午3時10分獲報，指中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行遭汽車衝撞，並造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。
經調查了解，肇事的三立電視台採訪車於案發時不明原因衝撞進銀行內，半截車身卡在門口，銀行內部磚頭散落一地，部分辦公家具受損，滿目瘡痍，已知造成10人受傷。
其中，1名年約40歲女子意識不清、額頭有約5公分撕裂傷；另1名年約40歲男子也是意識不清、手腕撕裂傷。兩人均送台大醫院治療。詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。
