欠賭債起歹念「組團」當搶匪 20歲男揪2少年搶銀樓

苗栗縣竹南市區去年9月間發生銀樓搶案，3名年輕搶匪搶走價值75萬金飾後逃逸，全案警方偵破後逮捕20歲陳姓主嫌及王姓、楊姓少年，赫然發現竟是因積欠賭債起歹念，全案經苗栗地院法官近日審結，將陳男依成年人與少年犯結夥3人以上搶奪罪，判處有期徒刑1年7個月，全案上訴中。

據警方調查，陳男與王、楊姓少年因沉迷博弈、染毒等欠債後，突發奇想搶銀樓。案發當天上午，3人先前往頭份市一間銀樓企圖下手，並找來陳男女友佯裝成姊弟，因店內人多作罷，隨後竟又到竹南鎮博愛街銀樓，由王姓少年佯裝客人購買金飾要送給家人，趁店主不備，當場徒手奪走重逾4兩的2條金項鍊及2枚金墜子，市值約75萬，得手後逃離。

案發後，陳男隨即騎機車在附近巷子接應王姓少年逃逸，並夥同楊姓少年前往頭份市某銀樓銷贓，將贓物以低價變賣換得52萬餘元現金及金戒指、金手環等，不久陳男等人即落網遭送法辦。