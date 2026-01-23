快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

欠賭債起歹念「組團」當搶匪 20歲男揪2少年搶銀樓

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南市區去年9月間發生銀樓搶案，3名年輕搶匪搶走價值75萬金飾後逃逸，全案警方偵破後逮捕20歲陳姓主嫌及王姓、楊姓少年，赫然發現竟是因積欠賭債起歹念，全案經苗栗地院法官近日審結，將陳男依成年人與少年犯結夥3人以上搶奪罪，判處有期徒刑1年7個月，全案上訴中。

據警方調查，陳男與王、楊姓少年因沉迷博弈、染毒等欠債後，突發奇想搶銀樓。案發當天上午，3人先前往頭份市一間銀樓企圖下手，並找來陳男女友佯裝成姊弟，因店內人多作罷，隨後竟又到竹南鎮博愛街銀樓，由王姓少年佯裝客人購買金飾要送給家人，趁店主不備，當場徒手奪走重逾4兩的2條金項鍊及2枚金墜子，市值約75萬，得手後逃離。

案發後，陳男隨即騎機車在附近巷子接應王姓少年逃逸，並夥同楊姓少年前往頭份市某銀樓銷贓，將贓物以低價變賣換得52萬餘元現金及金戒指、金手環等，不久陳男等人即落網遭送法辦。

法官審理時認為，陳男正值青壯卻不思正途，竟利用少年共同犯罪，欠缺法治觀念且危害社會治安。雖案發後坦承犯行，但至今未賠償店家損失，依成年人與少年犯結夥3人以上搶奪罪判刑，扣案8萬餘元贓款及金戒指沒收，其餘未扣案之犯罪所得亦遭追徵。

去年9月間，竹南市區發生銀樓搶案，3名年輕搶匪搶走價值75萬金飾後逃逸，當時警方現場採證還引發路人關注。圖／本報資料照片
去年9月間，竹南市區發生銀樓搶案，3名年輕搶匪搶走價值75萬金飾後逃逸，當時警方現場採證還引發路人關注。圖／本報資料照片

銀樓 金戒指 金飾

延伸閱讀

銀樓金價 每錢衝19,150元

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

女子搭火車趁乘客熟睡扒走皮夾 再冒名刷卡買金飾下場曝

見銀樓遇搶匪！龍潭高中學生立刻上前逮賊 中壢警贈感謝狀表揚

相關新聞

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY、賭博網站RICH11替博弈業者跨國洗錢高達306億9489萬餘元，日前遭...

欠賭債起歹念「組團」當搶匪 20歲男揪2少年搶銀樓

苗栗縣竹南市區去年9月間發生銀樓搶案，3名年輕搶匪搶走價值75萬金飾後逃逸，全案警方偵破後逮捕20歲陳姓主嫌及王姓、楊姓...

被控賣大麻遭羈押54天最後判無罪 新竹男獲國賠16.2萬

新竹王男被控販賣大麻遭羈押54天，後經法院判決無罪確定聲請刑事補償。新竹地院審理後，認定羈押程序並無違法不當，仍准依每日...

廣角鏡／防範無差別攻擊 北車實兵演練

台北市政府昨天在台北車站舉行第二次高強度無差別攻擊維安實兵演練，演練包括歹徒攻擊民眾、攜爆裂物逃竄至地下街區、搶救大量傷...

北車無差別攻擊演練 鐵警：多區域火災警報就升級危安事件

為了強化重大危安事件應變能力，鐵路警察局今天配合台北市政府、交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市警察局及台北市消防局，在台...

蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍69刀釀出血性休克

新北市36歲啃老廖男疑因不滿零用錢太少，竟狂砍賣蔥油餅雙親致死。今天下午檢察官會同法醫解剖夫妻倆遺體欲釐清致命傷，發現廖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。