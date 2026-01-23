快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY、賭博網站RICH11替博弈業者跨國洗錢高達306億9489萬餘元，日前遭台北地檢署起訴具體求刑9年6月。檢方今發動第2波搜索，掃蕩豪杰公司博奕水房，拘提徐姓股東、涂姓部門主管，下午移送複訊。

台北地檢署檢察官偵辦豪杰公司博奕水房案件，2月22日指揮高雄市刑大、刑事局國際刑警科、北市警局南港分局等，執行第2波搜索，兵分3路搜索徐姓股東、涂姓部門主管等人住居所3處，拘提２人到案，今下午將移送複訊，全案持續溯源調查中。

北檢日前起訴，羅以翔涉自2020年8月起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員負責介接、維護支付平台系統與中國、日本及印度等地區的博弈網站，並由「東引快刀」負責人黃秀蓉擔任財務及秘書，且以「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點。

羅等人涉用HEROPAY替第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者從事代收付業務，並分為中國、日本、印度3部門，2023年6月起增設賭博營運機房部門，經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事的賭博網站「RICH11」

檢方追查，豪杰公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額總計達306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅的個人利益、水房營運資金，還有茗香園、東引快刀手餐廳的備援資金。

北檢日前依洗錢防制法等起訴35人，羅以翔不法獲利達3億1385萬889元，起訴具體求刑9年6月徒刑；黃秀蓉坦承犯行，供述水房內部運作及帳冊內容，具體求刑6年。核心員工分別求刑5年、6年徒刑。

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢。記者李奕昕／翻攝
「茗香園冰室」老闆羅以翔（左2）涉洗錢306億遭起訴，法院裁定500萬交保。記者張宏業／攝影
「茗香園冰室」老闆羅以翔（左2）涉洗錢306億遭起訴，法院裁定500萬交保。記者張宏業／攝影

賭博 洗錢

延伸閱讀

知名麻辣火鍋董座涉洗錢千萬 8名協力公司共犯到案

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

非法賭場廣告流竄 英博弈委員會指Meta視若無睹

太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

相關新聞

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY、賭博網站RICH11替博弈業者跨國洗錢高達306億9489萬餘元，日前遭...

欠賭債起歹念「組團」當搶匪 20歲男揪2少年搶銀樓

苗栗縣竹南市區去年9月間發生銀樓搶案，3名年輕搶匪搶走價值75萬金飾後逃逸，全案警方偵破後逮捕20歲陳姓主嫌及王姓、楊姓...

被控賣大麻遭羈押54天最後判無罪 新竹男獲國賠16.2萬

新竹王男被控販賣大麻遭羈押54天，後經法院判決無罪確定聲請刑事補償。新竹地院審理後，認定羈押程序並無違法不當，仍准依每日...

廣角鏡／防範無差別攻擊 北車實兵演練

台北市政府昨天在台北車站舉行第二次高強度無差別攻擊維安實兵演練，演練包括歹徒攻擊民眾、攜爆裂物逃竄至地下街區、搶救大量傷...

北車無差別攻擊演練 鐵警：多區域火災警報就升級危安事件

為了強化重大危安事件應變能力，鐵路警察局今天配合台北市政府、交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市警察局及台北市消防局，在台...

蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍69刀釀出血性休克

新北市36歲啃老廖男疑因不滿零用錢太少，竟狂砍賣蔥油餅雙親致死。今天下午檢察官會同法醫解剖夫妻倆遺體欲釐清致命傷，發現廖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。