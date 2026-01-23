茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY、賭博網站RICH11替博弈業者跨國洗錢高達306億9489萬餘元，日前遭台北地檢署起訴具體求刑9年6月。檢方今發動第2波搜索，掃蕩豪杰公司博奕水房，拘提徐姓股東、涂姓部門主管，下午移送複訊。

台北地檢署檢察官偵辦豪杰公司博奕水房案件，2月22日指揮高雄市刑大、刑事局國際刑警科、北市警局南港分局等，執行第2波搜索，兵分3路搜索徐姓股東、涂姓部門主管等人住居所3處，拘提２人到案，今下午將移送複訊，全案持續溯源調查中。

北檢日前起訴，羅以翔涉自2020年8月起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員負責介接、維護支付平台系統與中國、日本及印度等地區的博弈網站，並由「東引快刀」負責人黃秀蓉擔任財務及秘書，且以「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點。

羅等人涉用HEROPAY替第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者從事代收付業務，並分為中國、日本、印度3部門，2023年6月起增設賭博營運機房部門，經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事的賭博網站「RICH11」

檢方追查，豪杰公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額總計達306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅的個人利益、水房營運資金，還有茗香園、東引快刀手餐廳的備援資金。