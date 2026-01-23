被控賣大麻遭羈押54天最後判無罪 新竹男獲國賠16.2萬

新竹王男被控販賣大麻遭羈押54天，後經法院判決無罪確定聲請刑事補償。新竹地院審理後，認定羈押程序並無違法不當，仍准依每日3千元標準補償，裁定國家應賠償王男16萬2千元，其餘請求駁回。

檢方起訴主張，王男在2023年10月、12月間，兩度在新竹縣某路段路邊的車內販賣第二級毒品大麻給黃男，黃男並在2023年10月29日及同年12月25日匯款到王男的中信帳戶。但王男全程否認販毒，辯稱黃男匯款是分期償還先前借款30萬元。

法官審理，黃男所稱交易時間點記憶模糊，且除上述兩筆匯款外，雙方還有多次金額相近的定期金錢往來，加上王男妻子證稱曾借款30萬元給黃男，金流不足以排除借貸清償的合理可能。

法官也指出，另名證人僅稱聽說毒品來源為王男，未親眼見到王男交易，相關LINE截圖也無法補強毒品交易真實性，因毒品買受者的指證不得作為有罪判決唯一證據，仍須有補強證據，因此判王男無罪。

由於王男被控販賣大麻，2024年10月7日晚間遭警方拘提，隔日經檢察官聲請羈押，新竹地院裁定羈押禁見。檢方同年11月29日起訴後，法院認無繼續羈押必要，裁定30萬交保，王男共遭羈押至11月29日止，合計54日。

案件進入審理後，新竹地院於2025年判決王男無罪，檢察官上訴，經高等法院駁回，全案於2025年定讞。王男隨後依法聲請刑事補償，主張自己當時僅31歲，經營多家早餐店，正值事業擴張期，卻因羈押導致事業全面停擺，家庭生活也遭受重大衝擊，並請求依每日5千元標準計算補償。

法官審酌，王男確實在無罪判決確定前遭羈押，程序與期限均符合法定要件，也未有刑事補償法所定不得補償或得減免補償的情形，原則上應予補償。不過，羈押是在偵查初期，當時檢方依證人指證、通訊軟體對話紀錄及金流資料等事證，形式上已足以認定犯罪嫌疑重大，羈押理由與程序並無違法或不當。

法官認為，王男羈押期間無法工作、照顧配偶子女，且曾發生癲癇等身心不適情形，認為其確實受有損害，但每日5千元仍屬過高，改以每日3千元計算，裁定國家應賠償王男16萬2千元，其餘請求駁回。