股市神祕大戶蕭漢森涉利用撮合時間差 操縱7公司股價

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

股市神祕大戶蕭漢森涉以親友人頭帳戶，利用下單截止前「撮合時間差」，違法操縱至少七家上市公司股價，不法獲利數千萬元；調查局昨天搜索蕭男掌控的恩又博投資、華允資產管理公司及住居所，約談七人，蕭等五人依違反證券交易法移送台北地檢署偵辦。

檢方昨晚訊後命蕭漢森女兒蕭又綺、胞弟蕭漢彬各二百萬交保，胞姊蕭慧中、友人劉正翔各五十萬交保；蕭漢森至昨晚截稿偵訊中。蕭漢彬妻子、吳姓營業員調查局詢後請回。

蕭漢森是神祕股市大戶，二○二三年八月間，斥資廿二點八七億元，在集中市場取得散熱廠力致一萬四四九九張持股，一次掃貨讓外界以為他要搶經營權，市場議論。

檢調指出，蕭漢森兄弟是廿六年前「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟，也是台灣第一代少年股神，兩人九○年代就在股市進出，一九九八年開起華碩證券。二○○一年股市崩跌、大小金主幾乎全滅，蕭漢森兄弟仍屹立不搖。

據調查，蕭漢森是利用股票「撮合時間差」賺取利益。調查顯示，二○二一年二至十二月間，蕭漢森在收盤前，用人頭大量買進漲停板股票，營造該股隔天會大漲假象，隔天開盤前先以自己名義買入部分股票，另用人頭大量掛漲停板，營造市場需求，吸引投資人跟單。

檢調追查，蕭漢森利用收盤前「最後一次撮合」前夕緊急取消交易，但敲單買進的投資人不會大單取消，蕭男藉此操縱股價賺取價差。

