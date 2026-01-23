快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

事故居高不下！登百岳訓練場 中級山風險被低估

聯合報／ 記者游振昇胡蓬生郭政芬／連線報導

台中谷關七雄多次發生山難，消防隊員常在崎嶇地形中搬運傷者。圖／台中市消防局提供

國內開放山林後，海拔一千至三千公尺中級山岳變得熱門，但山域事故頻傳。中部地區著名的「谷關七雄」，十二年來至少有十七名山友喪生。台中市消防局統計，去年全年山域救援案件共六十起，其中六成集中在「谷關七雄」山區，上周就發生登山客死亡意外。

谷關七雄是指谷關附近七座中級山，分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山與唐麻丹山，以山勢雄壯、高度落差大與路線長著稱，被登山客視為挑戰百岳的訓練場所。

四十七歲陳姓男子本月十七日在海拔一七七二公尺的波津加山步道三點二公里處，突倒地抽搐，救難人員接觸時已明顯死亡。去年九月五十四歲移民署南投專勤隊長邱國志獨自攀登八仙山，在步道三公里處昏迷，山友發現報警，同樣回天乏術，死因為心因性休克。

根據統計，二○一四年五月迄今，谷關七雄至少有十七名山友死亡，以八仙山六人最多，馬崙山、波津加山各三人，屋我尾山、東卯山各二人，唐麻丹山一人。

台中市消防局說，去年全年山域救援案六十起，其中四十五起發生在中級山域，「谷關七雄」山區就有卅二起；前年中級山事故六十起，「谷關七雄」占卅六件；中級山域事故居高不下，「谷關七雄」是事故熱點。

谷關消防分隊表示，山域事故類型迷路約三成，包括未帶地圖、天黑無頭燈、偏離主徑等；創傷約四成，跌倒、骨折、體力透支等；另外疾病、心臟不適、猝逝等也常發生，中級山風險明顯被低估。

苗栗南庄加里山、三義火炎山、新竹關西石牛山等是熱門山域，也都是山域事故熱點。加里山海拔二二○○公尺，山頂一等三角點可遠眺聖稜線、雪山、大霸尖山，被山友視為登百岳前的訓練場，近三年每年約十二至十四件救援事件，主要為迷路，曾有整團登山隊都迷路。

三義火炎山屬全國百大步道之首，卵礫石崩塌地質成壯麗的大峽谷景觀，崖邊有拉繩禁入，仍擋不住「越界」遊客；三年前有休假員警在崖邊拍照不幸墜谷身亡。

苗栗縣消防局統計，轄內中級山以下事故，二○二二年廿六件、二○二三年廿二件、二○二四年廿八件，加里山、火炎山是事故熱點。

關西石牛山因藝人打卡，疫情後遊客湧入，搜救案件暴增，去年暑假一個周末就有三起山難救援。關西消防分隊長郭銘諭表示，石牛山海拔不高，但低海拔植被茂密，天色暗會找不到路，常有山友輕忽。

