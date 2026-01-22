北車無差別攻擊演練 鐵警：多區域火災警報就升級危安事件
為了強化重大危安事件應變能力，鐵路警察局今天配合台北市政府、交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市警察局及台北市消防局，在台北車站特定區舉辦高強度「無差別攻擊」危安實兵演練，並同步測試細胞簡訊發布機制，也指出，當多區域有火災警報就會視同危安事件。
鐵警指出，台北火車站地下街及捷運系統去年12月19日發生隨機襲擊事件後，已持續強化台、高鐵站車安全維護作為，本次演習以無差別攻擊事件為想定背景，採實地、實景、無腳本方式進行，模擬特定區內多場域同時發生危安事故，檢視各單位在突發事件中的聯合運作與資源整合能力。
台北車站特定區為四鐵共構車站，是全國最重要的陸上交通樞紐之一，每日進出人次約60萬至80萬，具有地下空間複雜、管理單位多元等特性，本次演習範圍涵蓋特定區內9大事業體，包括4鐵、4處地下街及微風商場，並由鐵警結合台北市政府、交通部鐵道局、台北市警局等中央及公、民營單位共同投入，驗證突發事件發生時，能否迅速完成聯合指揮與資源調度。
演練情境設定於台北車站南下月台，模擬4名歹徒丟擲煙霧彈並持刀砍殺旅客，2名鐵警到場後喝止歹徒未果，隨即以拋射式電擊器制伏其中1人，壓制上銬後帶回偵辦；其餘3名歹徒逃逸，鐵警台北所所長率7名支援警力展開追捕，並在地下三層台鐵、高鐵與捷運共構區域，與北市警力合作，成功緝獲其中2人。
鐵警表示，本次演練除檢視既有應變流程，也強化危安狀況處置效率，透過行控中心監視系統即時回播與通報，協助現場人員掌握歹徒動向；同時檢視與北市警、捷運警察及消防單位的防災通報機制，並建置鐵道營運機構災害防救平台，確保資訊傳遞即時完整。
鐵警指出，演練期間同步啟動強化監控措施，由行控中心指派專人監看重點車站；一旦出現多區域火災警報或複合式異常狀況，即視為危安事件，立即依SOP啟動應變機制，並加強警消、軌道運輸單位及聯合防災中心間的橫向聯繫。
鐵警強調，將持續精進鐵運安全防護與應變作為，確保行旅安全，也提醒民眾於台、高鐵等人潮密集場所提高警覺，發現異常狀況立即通報，並保持冷靜，配合現場人員指示迅速避難。
