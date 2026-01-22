快訊

北車無差別攻擊演練 鐵警：多區域火災警報就升級危安事件

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

為了強化重大危安事件應變能力，鐵路警察局今天配合台北市政府、交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市警察局及台北市消防局，在台北車站特定區舉辦高強度「無差別攻擊」危安實兵演練，並同步測試細胞簡訊發布機制，也指出，當多區域有火災警報就會視同危安事件。

鐵警指出，台北火車站地下街及捷運系統去年12月19日發生隨機襲擊事件後，已持續強化台、高鐵站車安全維護作為，本次演習以無差別攻擊事件為想定背景，採實地、實景、無腳本方式進行，模擬特定區內多場域同時發生危安事故，檢視各單位在突發事件中的聯合運作與資源整合能力。

台北車站特定區為四鐵共構車站，是全國最重要的陸上交通樞紐之一，每日進出人次約60萬至80萬，具有地下空間複雜、管理單位多元等特性，本次演習範圍涵蓋特定區內9大事業體，包括4鐵、4處地下街及微風商場，並由鐵警結合台北市政府、交通部鐵道局、台北市警局等中央及公、民營單位共同投入，驗證突發事件發生時，能否迅速完成聯合指揮與資源調度。

演練情境設定於台北車站南下月台，模擬4名歹徒丟擲煙霧彈並持刀砍殺旅客，2名鐵警到場後喝止歹徒未果，隨即以拋射式電擊器制伏其中1人，壓制上銬後帶回偵辦；其餘3名歹徒逃逸，鐵警台北所所長率7名支援警力展開追捕，並在地下三層台鐵、高鐵與捷運共構區域，與北市警力合作，成功緝獲其中2人。

鐵警表示，本次演練除檢視既有應變流程，也強化危安狀況處置效率，透過行控中心監視系統即時回播與通報，協助現場人員掌握歹徒動向；同時檢視與北市警、捷運警察及消防單位的防災通報機制，並建置鐵道營運機構災害防救平台，確保資訊傳遞即時完整。

鐵警指出，演練期間同步啟動強化監控措施，由行控中心指派專人監看重點車站；一旦出現多區域火災警報或複合式異常狀況，即視為危安事件，立即依SOP啟動應變機制，並加強警消、軌道運輸單位及聯合防災中心間的橫向聯繫。

鐵警強調，將持續精進鐵運安全防護與應變作為，確保行旅安全，也提醒民眾於台、高鐵等人潮密集場所提高警覺，發現異常狀況立即通報，並保持冷靜，配合現場人員指示迅速避難。

北市府與交通部今天在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，演練項目包括歹徒在台鐵月台丟擲煙霧彈、台北車站U-3共構區歹徒攻擊民眾、歹徒攜帶爆裂物逃竄至地下街區、台北車站東三門廣場大量傷患搶救及前進指揮所開設、演練部隊集結等狀況，並發送細胞簡訊，讓民眾熟悉細胞簡訊接收，達到重大災害事件發生時即時避難效果。記者許正宏／攝影
