蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍67刀釀出血性休克

新北市36歲啃老廖男疑因不滿零用錢太少，竟狂砍賣蔥油餅雙親致死。今天下午檢察官會同法醫解剖夫妻倆遺體欲釐清致命傷，發現廖父身中24刀，廖母則被狂砍43刀，與原先相驗時13刀足足多了30刀，研判死因為出血性休克，顯見逆子凶殘程度。

據了解，逆倫殺害雙親的廖姓男子，平時遊手好閒靠打零工及向父母索討零用錢維生，17日當天因嫌父母給的零用錢太少，加上不滿管教太嚴，竟持開山刀猛砍父母致死，犯案後逃至新莊45小時後被逮，依殺害直系血親尊親屬罪嫌羈押禁見獲准。

檢警18日相驗時發現廖父身中24刀，傷勢集中在後腦、手肘及雙手，研判廖父極力阻擋反抗，廖母則是後腦、背部被砍13刀，其中後腦被砍到凹陷。

為釐清夫妻倆確切致死原因，檢察官會同法醫今天下午解剖夫妻倆遺體，死者親友也都趕抵殯儀館關心，據了解，經解剖後確認廖父身中24刀，但廖母則是被狂砍43刀，與檢警初步相驗時13刀足足多了30刀，主因是後腦被砍到凹陷難以判斷刀數，夫妻倆死因初步研判是出血性休克，死者家屬對此並無異議。

