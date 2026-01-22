快訊

1219隨機攻擊後三階段演習 蔣萬安第3場「跨縣市」強度更高

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習。台北市長蔣萬安演習結束後也預告第三階段，把規模層級再向上提升，會進行跨縣市的演練，以台北、新北以及包括像今天這樣的複雜場域，進行更高強度的演練。

蔣萬安在演習後受訪指出，1219隨機攻擊事件後，即刻啟動3階段特殊突發狀況的維安演練，上一次第二階段是在市府附近捷運站體，以及結合商場所做突發事件的應變演練，今天再把規模以及情境整體升級，選在台北車站4鐵共構，以及4條地下街，加上一個大型的百貨商場，動線非常複雜，要整合的單位非常多，維安難度極高。

蔣萬安也表示，今天事前的規畫、整體情境模擬，想定了相當高的危險性，不管是第一時間聯合防災中心即刻指揮調度，以及到月台層即刻搶救，以及到共構層即刻逮捕嫌犯，最後追到地下街，針對爆裂物的應變跟處理，還有大量傷患的搶救以及後送，每一個環節都不疏漏、也不疏忽。

另外，媒體關心昨天捷運南港站出現持剪刀事件，蔣萬安說，昨天第一時間北捷就回報，也在第一時間即刻通報警察局，市府對現場狀況即刻掌握，也做緊急的應處，後續會依照大眾捷運法進行裁處，也再次的呼籲民眾搭乘大眾運輸交通工具，一定要遵守相關的規則，共同維護整體乘車的安全。

台北市長蔣萬安在高強度無差別攻擊演習後受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安在高強度無差別攻擊演習後受訪。記者楊正海／攝影

