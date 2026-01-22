聽新聞
北車無差別攻擊演習結束 蔣萬安替基隆消防小隊長詹能傑默哀1分鐘
基隆市消防局小隊長詹能傑今在基隆火災不幸殉職，台北市下午在北車舉辦1219高強度無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安在演習結束校閱部隊時，替詹能傑默哀1分鐘，也告訴他「任務結束了」。
蔣萬安向參與演習人員表示，今天的演練，看到整體、跨單位、跨局處和中央、地方結合民間的力量，非常的紮實完整，他要向所有事前參與規畫會前會實際的操演，以及今天實地演練的夥伴表達最大的感謝。
蔣萬安也特別謝謝中央，包括交通部、內政部各單位許多長官給予指導協助，讓今天整體的維安演練非常的順利成功。
蔣萬安說，1219事件之後，今天是啟動三階段維安演練的第二階段，上一次是在市府附近市府捷運站，結合地下商場進行全面演練，今天把規模而且情境更為複雜，在台北車站四鐵共構、4條地下街、1個大型百貨商場舉行，動線複雜，維安難度極高，但是看到今天大家的表現，他要給各位非常、常大的肯定。
