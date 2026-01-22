泰籍移工簽收夾藏近百公斤海洛因包裹　嘉檢起訴

快訊

中央社／ 嘉義市22日電

22歲來台的泰籍男移工，被控去年10月協助同鄉簽收夾藏咖啡包內淨重約96公斤的海洛因，遭關務人員察覺異常而逮捕。泰男坦承犯行，嘉檢偵結，依違反毒品危害防制條例起訴。

嘉義地檢署起訴書，22歲泰男於去年8月來台工作，其綽號「郎」的同鄉友人知悉後，雙方約定由「郎」負責自境外以寄送食品名義夾藏毒品海洛因運至台灣，後續由泰男在台簽收毒品包裹，再依「郎」指示交給不詳人士並收取代價金額。

嘉檢表示，「郎」將第一級毒品海洛因粉末2包（純質淨重約96公斤）藏放於內有咖啡包的包裹，並寄送泰男在嘉義縣的居住處；毒品包裹於去年10月17日寄達桃園機場，隔2天後，關務署人員透過X光設備掃描發現異常，進一步查驗發現夾藏毒品，函請調查局追查。

嘉檢說，由嘉義縣調查站調查官於同年同月22日佯裝成快遞人員投遞包裹，泰男親自簽收領取後被當場逮捕。

嘉檢表示，「郎」男子居於幕後操縱地位，自泰國運輸海洛因至台灣，運輸行為在毒品起運時即已完成，因此簽收的泰籍移工已涉及違反毒品危害防制條例的運輸第一級毒品罪、懲治走私條例的私運管制物品進口罪嫌；因其在偵查中自白犯罪，建請依規定減輕其刑。

檢警表示，純質淨重約96公斤的海洛因，換算市價恐達新台幣近億元，所幸及時查扣，若經稀釋流入市面，恐造成社會嚴重危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

