台中男KTV「互看不順眼」開槍殺人！ 友提供彈匣涉嫌幫助殺人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子酒後衝突竟暴怒，經朋友、女陪侍安撫一度氣消，未料又和另組曾姓客人「互看不順眼」，經同行王姓友人提供彈匣後，吳再1槍擊斃曾男，檢方依殺人、幫助殺人罪嫌起訴吳、王，全案依法將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，吳男2025年9月25日凌晨12點多到梧棲1間KTV消費，因其李姓女友人酒後和人口角，吳就傳訊向蔡姓友人表示需要用槍，蔡依指示攜帶槍枝、子彈送到KTV。

在場KTV老闆、女陪侍驚見吳男取出手槍，驚恐萬分不斷安撫他，連已經回家的李女都再趕回來，但吳仍激動上膛拉滑套，後經李女道歉他才卸下彈匣清槍，李女見狀趁機撿走彈匣、1顆子彈，交付給吳男在場的另名王姓友人。

直到凌晨4點多，KTV內曾姓男子與異姓卓姓弟弟消費完各帶著女陪侍要離開，在大門時卻和吳男互看不順眼，加上吳才剛剛消氣，卻又情緒不穩再和曾、卓口角，經2名女陪侍積極勸阻下雙方一度要離開卻持續叫囂、互罵。

曾、卓原已走到對向馬路，卻又折返要和吳男理論，吳則手持槍叫喚王男說「你把東西給我」，王可預見吳酒後易怒、暴躁且正吵架中，卻仍從口袋掏出彈匣交付，經李女極力勸阻，吳卻趁隙裝上彈匣，直接朝曾男胸口擊發。

曾本能舉左手阻擋，子彈擦過他食指後射入胸口，釀心臟、左肺貫穿大量出血，當場死亡，吳見槍殺對方後，隨即棄槍開車逃逸。

檢方偵結依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳，另王男部分認定他有基於幫助殺人未必故意，依幫助殺人罪嫌起訴他，吳、王部分依法應由台中地院國民法庭審理；另蔡男涉犯槍砲罪嫌部分，另由一般程序起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子持槍射殺曾姓男子。圖／報系資料照
台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子持槍射殺曾姓男子。圖／報系資料照

