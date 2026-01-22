製毒集團「收購感冒藥」煉毒 2師傅落網月底起訴

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

有製毒集團收購感冒藥提煉出毒品，刑事局追查，逮2名製毒師傅和4名幫手，起獲安非他命和麻黃鹼近百公斤，屏東地檢署將在月底左右起訴這6人。

刑事局南部打擊犯罪中心今天發布查緝訊息，表示在去年5月7日至21日的查緝行動，查獲方姓（33歲）、鄒姓（42歲）等6名製毒集團成員，查獲安非他命和製造安毒的第四級毒品麻黃鹼各約46公斤。

據了解，製毒集團2名成員在屏東地區收購感冒藥、另2人購買製毒器具，交給方、鄒2人，由鄒男先從感冒藥中提煉麻黃鹼，再交由方男製造出安非他命成品。

警方在查緝行動中，查出鄒男先將屏東縣九如鄉的住處，當成製造麻黃鹼的工廠，後來轉移到里港鄉鄒男的住處繼續製造安非他命，趁他們轉移陣地時，警方認為不能錯失良機，報請屏東地檢署指揮拘捕他們，才將這2名製毒師傅和旗下4名幫手查緝到案。

鄒、方2人經聲押獲准，其餘4人交保。檢警追查幕後出資金主，發覺可疑男子已經潛逃出境，檢方才將在月底起訴全案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局南部打擊犯罪中心查獲2名製毒師傅，搜出近百公斤毒品。記者林保光／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心查獲2名製毒師傅，搜出近百公斤毒品。記者林保光／翻攝

屏東縣 安非他命 感冒

