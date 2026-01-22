聽新聞
0:00 / 0:00

調查官洩密給老長官還酒駕被逮 判刑11月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

時任桃園市調查處調查官周姓男子，涉洩漏華信投顧操縱股價、敦南科技公司內線交易案偵查卷資，給調查局前專員、光寶科技公司處長曹姓男子；桃園地方法院依公務員洩漏國防以外秘密罪，判周十一月徒刑，得易科罰金，可上訴。

起訴指出，四十七歲周姓男子二○二一年在桃園市調處任職，桃園市調處五月調查華信投顧分析師邱鼎泰涉操縱台揚公司等股價案，通知三名嫌疑人到案，調查局專員退休轉任光寶科技處長六十五歲曹姓男子，為了解人頭帳戶調查狀況，同月至桃園市調處，由周登入系統調筆錄讓曹以手機拍攝。

桃園市調處同年三月就敦南公司股票涉內線交易案搜索，約談光寶科技時任董事長宋恭源，曹為護航，五月約主辦沈姓調查官見面，暗示宋年事已高，不要移送宋，塞給沈裝有二台平板電腦的紙袋；曹七月得知沈於當月移送敦南案，找周了解，周向不知情的沈取得移送書傳給曹。

沈呈報稱辦案期間與曹碰面，對方贈送平板，北部地區機動工作站依貪汙治罪條例違背職務行賄罪偵辦，於曹的手機查獲華信案筆錄及敦南案移送書，依洩密罪送辦。另外，二○二一年九月周在桃園酒後騎機車返家途中誤闖國道二號，被警方攔檢測得酒測值每公升○點六九毫克，依公共危險罪移送。

法官認定，周明知參與刑案偵辦取得資料，均屬國防以外應秘密事項，應嚴守保密義務，竟囿於私人情誼，受請託洩漏嫌疑人筆錄及移送書，依洩密罪判刑十一月，公危罪判刑三月併科罰金二萬元、緩刑二年。曹否認犯行，已被桃院判刑二年，可上訴。

桃園 光寶 國防 分析師 內線交易 平板電腦 貪汙

延伸閱讀

台版柬埔寨案外案 律師陳士綱涉洩密、洗錢今判2年6月刑

調查官為老長官使命必達...外洩華信、敦南兩案 還酒駕騎上國道　

影／酒駕拒檢衝撞傷2警新店警開3槍 主嫌在逃共犯遭逮起出大量毒品

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

相關新聞

北捷板南線又傳亮刀引乘客恐慌 高中生遭逮

台北捷運板南線南港展覽館站今下午5時，傳出有高中生在車廂內亮刀案，同車乘客立即按鈴通報。北捷表示，未影響列車營運，已由南...

影／高雄警匪追逐攔2車逮5男女 車內有毒品刀械

高雄市警左營分局警車今晚員警追逐1輛白色轎車，進入眷村後，轎車撞工程車後失控撞牆停車，警方在車上搜出毒品和刀械，逮捕車上...

調查官洩密給老長官還酒駕被逮 判刑11月

時任桃園市調查處調查官周姓男子，涉洩漏華信投顧操縱股價、敦南科技公司內線交易案偵查卷資，給調查局前專員、光寶科技公司處長...

盛傳將接掌司法院秘書長的屆退高院院長 被爆霸凌女法官

台灣高等法院爆出霸凌事件，院長高金枝二月屆齡退休，法界盛傳將接掌懸缺一年多的司法院秘書長，如今爆出「霸凌」事件，某女法官...

高雄眷村驚險警匪追逐 4男女同車拒檢逃逸撞工程車

高雄市左營區合群社區今晚出現驚險警匪追逐。警方通報有1輛白色轎車形跡可疑，上前攔查時，轎車突然加速逃逸，警方隨即追去，上...

左營眷村夜晚驚傳警匪追逐 嫌犯轎車失控撞工程車落網

高雄市左營區一處原本寧靜的合群眷村社區，今晚竟然上演驚險警匪追逐。左營分局晚間接獲通報，發現一輛白色轎車形跡可疑，警方準...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。