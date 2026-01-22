盛傳將接掌司法院秘書長的屆退高院院長 被爆霸凌女法官

台灣高等法院爆出霸凌事件，院長高金枝二月屆齡退休，法界盛傳將接掌懸缺一年多的司法院秘書長，如今爆出「霸凌」事件，某女法官小孩生病住加護病房時，高竟對她說：「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」，讓女法官身心受創，至今已接受八次心理諮商。司法院表示已向法官關切並了解情形。

高院昨晚緊急澄清指出，高金枝基於關心法官健康之立場，會用與法官見面聊天之機會，就生活方式向法官提出若干建言，或因該女法官不習慣被關切、或因高院長情詞急切，讓該法官誤認遭不當對待，感到不甚舒服。高院長獲悉後已主動向該法官說明及表達歉意，已獲該法官諒解。但相關澄清再次引發批評。

高金枝前天與司法院代理院長謝銘洋一同搭車外出，法界盛傳是前往總統府「面試」，據了解，謝銘洋多次向總統府建議由高金枝接任秘書長，並獲得南部法界有力人士力挺。法界盛傳高金枝將接手秘書長的傳聞已久，如今卻惹上霸凌爭議。

據了解，司法院「罕見」指定業務檢查女法官尚未宣判、仍在審理中的特定案件，並要求說明，女法官覺得疑惑，但仍如實回報。依照實務慣例，司法院通常針對「已結案」案件業務檢查，當時卻挑選女法官「未結案」案件審查，也引起司法行政介入審判的疑慮。

高金枝曾說過「院長是法院的過客，同仁才是中堅」，但卻多次口無遮攔言語霸凌女法官，讓女法官崩潰不已，必須持續心理諮商，至今已接受八次療程。有高院同仁說，「這樣的行為不叫霸凌，什麼才叫霸凌！」

此外，據悉基隆地方法院曾因地下車道鋪面太滑，向高院申請補助款項，但高金枝到現場查看之後，直指路面一點都不滑，更說「是你們司機技術有問題吧！」