影／高雄警匪追逐攔2車逮5男女 車內有毒品刀械
高雄市警左營分局警車今晚員警追逐1輛白色轎車，進入眷村後，轎車撞工程車後失控撞牆停車，警方在車上搜出毒品和刀械，逮捕車上4名男女，正依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌查辦中。
左營警分局今晚表示，警方查疑似債務糾紛才引發追逐、車禍事故。
據了解，劉姓男子（20歲）駕駛白色轎車，載吳姓（22歲）、徐姓（20歲）2男子及19歲的吳姓女子，今晚8時40分許，在左營區緯六路與他人發生糾紛，警方快打部隊立刻動員趕赴查處。
警方到場時，發現劉男駕駛白色轎車駛離現場，警方隨即尾隨追查，但劉男開車經過緯九路，擦撞路旁工程車，失控衝向樹叢後撞牆才停車。
警方立即上前，控制車上4男女，在車內搜得瓦斯槍1支、K他命1小包及現金近10萬元。警方表示，初步了解，劉男等人因債務糾紛、談判未果，與另1輛黑色轎車擦撞。
警方隨後在緯六路與海富路口，攔到熊姓男子（20歲）駕駛的黑色轎車，並在車內起出1把開山刀，將2車5男女帶回偵辦，另工程車遭撞部分，由交通大隊釐清責任。全案依違反公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
