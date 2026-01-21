快訊

影／高雄警匪追逐攔2車逮5男女 車內有毒品刀械

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警左營分局警車今晚員警追逐1輛白色轎車，進入眷村後，轎車撞工程車後失控撞牆停車，警方在車上搜出毒品和刀械，逮捕車上4名男女，正依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌查辦中。

左營警分局今晚表示，警方查疑似債務糾紛才引發追逐、車禍事故。

據了解，劉姓男子（20歲）駕駛白色轎車，載吳姓（22歲）、徐姓（20歲）2男子及19歲的吳姓女子，今晚8時40分許，在左營區緯六路與他人發生糾紛，警方快打部隊立刻動員趕赴查處。

警方到場時，發現劉男駕駛白色轎車駛離現場，警方隨即尾隨追查，但劉男開車經過緯九路，擦撞路旁工程車，失控衝向樹叢後撞牆才停車。

警方立即上前，控制車上4男女，在車內搜得瓦斯槍1支、K他命1小包及現金近10萬元。警方表示，初步了解，劉男等人因債務糾紛、談判未果，與另1輛黑色轎車擦撞。

警方隨後在緯六路與海富路口，攔到熊姓男子（20歲）駕駛的黑色轎車，並在車內起出1把開山刀，將2車5男女帶回偵辦，另工程車遭撞部分，由交通大隊釐清責任。全案依違反公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方追逐白色轎車，轎車出車禍，警方在車內搜出違禁物。記者劉學聖／攝影
