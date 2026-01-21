滿堂紅麻辣鍋洗錢第2波搜索 老闆娘表弟聲押 虎爺台菜負責人交保
台北地檢署偵辦「滿堂紅」麻辣火店洗錢案，檢方聲押老闆娘蔡閔如獲准後，比對金流，再查出知名虎爺台菜私廚「金華苑」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，負責人詹軒文聽從蔡女指示，用公司帳戶轉匯贓款，再提領現金交付，刑事局20日度2搜索8名被告到案，6人今移送台北地檢署複訊，檢察官陳雅詩認為，蔡女表弟雷智翔等3人有串滅證之虞，深夜向法院聲押禁見。
同案聲押包括仜川國際兼釧瓏公司負責人何居易、旺宏公司會計牟得真（負責人莊金鵬女友）；金華苑負責人詹軒文、荃冠公司負責人張琴芳、旺宏公司負責人莊金鵬3人均50萬交保、限制出境出海；但詹男、莊男、張女均哭窮，聲稱湊不出錢，請求降保，張女稍早降保30萬離去。
據了解，檢方去年偵辦一起假檢警、假投資複合式詐騙案，查出4個月內有18名被害人遭詐九億元，追查金流發現，「滿堂紅」負責人蔡閔如有資金缺口，索性與詐團勾結，提供公司帳戶供詐團作為洗錢斷點，有1億餘元贓款流入蔡閔如掌控的9間公司。
檢警去年發動搜索後，諭令富比數碼與台灣森員林業負責人雷智翔50萬交保，檢察官分析扣押物證，又發現蔡閔如與金華苑等7家公司合作，詹軒文等人聽從蔡閔如指示提領現金，由蔡閔如分潤一成手續費，人頭則提領百分之一報酬，估計洗錢金流5千萬元，至於詐團身分，檢警溯源追查中。
