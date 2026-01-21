聽新聞
高雄眷村驚險警匪追逐 4男女同車拒檢逃逸撞工程車

聯合報／ 記者劉學聖林保光／高雄即時報導

高雄市左營區合群社區今晚出現驚險警匪追逐。警方通報有1輛白色轎車形跡可疑，上前攔查時，轎車突然加速逃逸，警方隨即追去，上演驚險街頭追逐，最後這輛白色轎車撞上1輛工程車才停下。警方將車上4名男子控制，帶回警局查辦詳情中。

據了解，今晚8時許，這輛白色轎車沿高雄左營區軍校路方向轉入緯六路，進入合群眷村社區，隨後警車大鳴警鳴聲也追去，白色轎車疑因路況不熟，在1處工地道路左轉時不慎撞上工程車車頭，失控衝上人行道，撞擊圍牆後停下，車內氣囊爆開。

員警立即上前，將車上3名男子及1名女子拉下車並上銬控制，在車內發現不少現金。警方將人車帶回分局進一步調查，以釐清是否涉及其他刑案。

由於警方在夜裡追逐白色轎車，衝入寧靜社區中，令居民錯愕，左營警分局表示，這輛車疑和人他人有糾紛，警方盤查又立即逃竄，員警才隨後追去，目前正釐清詳情。

高雄警方今晚追逐1輛轎車，轎車撞車失控，員警控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，轎車撞車失控，員警控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，轎車撞車失控撞牆，員警控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影
高雄警方今晚追逐1輛轎車，轎車撞車失控撞牆，員警控制車上4男女查案中。記者劉學聖／攝影

人行道 失控 眷村

