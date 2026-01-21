影／台南騎士趴機車全身顫抖...民眾以為自撞 竟是邊吸毒邊騎車還拒捕

33歲汪姓男子今天上午11時許，將機車停在台南市東區裕忠路旁，趴臥在車上且全身顫抖，民眾以為他自撞車禍報警；員警到場，見汪手上持有電子煙，當場檢測毒品初篩呈陽性反應，竟是邊吸毒邊騎車，要將汪依現行犯逮捕。汪拒不配合造成員警受傷，最後仍遭制伏。

台南市警第一分局府東派出所所長王俊權指出，上午接獲民眾報案稱裕忠路有機車騎士路倒，巡邏員警前往，發現汪姓騎士趴臥在一輛重機車上且全身顫抖；員警發現汪手上持有電子煙，當場檢測毒品初篩呈依託咪酯陽性反應，在依法逮捕過程中，汪反抗造成員警手部受傷。

經現場員警呼叫優勢警力到場到支援，將汪逮捕，另在汪的身上發現有毒品吸食器，全案依妨害公務、傷害、毒品、公共危險、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885