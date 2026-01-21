影／水電工深夜開車路上飄移...海山警揪出毒駕 扣車已塞爆拖吊場

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為防制酒駕、毒駕與危險駕車，新北警昨天起展開為期45天大執法。海山警昨晚11時許在板橋區光復街臨檢，經民眾通報1輛車行駛飄忽不定立即攔停盤查，52歲駕駛葉男毒品唾液快篩呈陽性，警當場移置保管車輛，詢後依公危及違反道交條例送辦。

據了解，海山分局埔墘派出所警員昨天（20日）晚間11時許在板橋區光復街執行臨檢勤務，有民眾行經路檢點時主動通報警員後方1輛轎車駕駛行徑飄忽不定，疑似危險駕駛。警員立即將該車攔停盤查。經查駕駛葉男從事水電工作，有毒品及竊盜前科，當時正要開車返回五股住處，警方對葉男實施毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，當場將葉男車輛移置保管，詢後依公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例舉發。

據海山警分局統計，今年1月份迄今共計查獲73件毒駕案與33件酒駕案。警方表示，警員路檢勤務時若發現民眾有危險駕駛情形，可依程序要求進行唾液快篩初篩，全程錄影錄音確保程序正義。拒絕檢測者將重處18萬元罰款、車輛移置保管及吊銷駕照等行政處分。

海山分局長林國民表示，本次酒、毒駕大執法透過提高見警率、機動路檢及精準情資運用，大幅提升查察能量，酒駕、毒駕違規案件查獲數明顯成長。隨著違規車輛依法拖吊、移置保管案件增加，轄內拖吊場場存空間吃緊，足見警方持續強化取締作為及嚴正執法的決心，對危害交通安全行為絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

