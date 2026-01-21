哥結婚不敢通知...怕連嫂都被他殺 學者斷言張文：有性虐待特質

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心今天舉辦「2025年民眾對警察維護治安工作滿意度」記者會，副召集人犯罪研究中心執行長許華孚，剛好是去年發生的1219事件，台北地檢署找來研判張文犯罪動機的學者之一，許華孚受訪直指，張文墜樓是一種英雄主義，希望外界記住他這個人，也稱張文有性虐待、壓迫女性的特質。

許華孚說，由於張文已死無法偵訊，為了釐清他犯案動機，專案小組共訪談破百名證人，儘管確認他生前從沒交過女朋友，為了保險起見，連他國中仰慕的對象都有派員去海外採訪，但都認定沒有關聯。

從數位足跡發現，張文生前涉略很多關於性虐待的網站，而且是好幾千筆，認定他有虐待性、性崇拜、壓迫女性的人格特質。關於犯案時是否有特別挑選，許華孚認為「當下的時間判斷非常短，應該沒有任何性向的差別」。

許華孚說，事後釐清確定，張文由於社會關係破裂、工作不穩定，且過程中跟家裡沒有任何支持和連結因此犯案，且是獨立犯案。

張文有一個哥哥，由於哥哥很優秀、事後跟女友結婚，許華孚認為兄弟表現發展的落差釀張文有「自卑感」，更爆料說，張文哥哥說張文在國高中時期就會拿BB槍射擊，事後2人斷聯，張文哥哥結婚時還要母親「不要邀請弟弟」，因為怕他會殺了哥哥和兄嫂。

犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆表示，張文生前曾擔任空軍志願役士兵，事後疑因「主動酒駕」遭汰除，他指出，張文跟鄭捷都曾有軍旅生涯，國防部應事後追蹤從軍中被汰除或退輔的人，尤其是年輕人的去向，包括之後的生活狀況、心靈狀況，都要進一步關懷。

鄭瑞隆說，國防部是一個很大部，曾受過訓練的人卻變成攻擊社會的殺人凶手，呼籲需成立跨部會輔導小組，讓他們順利回到正常社會，去忘記過去訓練過的軍事策略。

涉嫌隨機殺人的凶嫌張文在誠品南西店頂樓6樓墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影
張文 國防部 工作滿意度

