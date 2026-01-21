快訊

2025警察施政調查 中正大學：8成2滿意辦案態度

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心今天舉辦座談會，公布「2025年民眾對警察重點施政作為滿意度」調查結果，調查顯示，有82.3％民眾滿意警察處理案件的態度，創下歷年新高；在查緝詐騙毒品、酒駕，以及處理群眾抗議等重點工作上，滿意度皆超過6成。

調查指出，民眾對住家與社區治安的觀感普遍正向，高達86.35％受訪者認為住家附近安全；78.72％肯定警察維護治安工作的專業表現；另有82.28％滿意第一線警察人員處理報案或求助電話時的態度。

在各項警政施政作為中，民眾對「提供便民措施」與「維護安全勤務」滿意度最高，分別達90.7％與89.6％；「遏止聚眾鬥毆事件」也有83.5％滿意。

至於外界關注的打擊詐騙成效，64.9％民眾表示滿意；推動暑期保護青少年「青春專案」滿意度為74.1％；查緝毒品67.1％；加強取締酒駕71.3％；處理群眾抗議作為67.4％。

研究團隊指出，詐騙犯罪不僅侵害民眾財產，也衝擊社會信任與公共安全，因此另行調查民眾對警察打詐成果的支持度。結果顯示，近7成受訪者持正面態度，其中45.7％表示滿意、19.2％非常滿意。

在暑期保護青少年政策方面，也有超過7成民眾給予肯定，包括60.1％滿意、13.9％非常滿意；查緝毒品滿意度則與2024年的64.05％相比，維持高度穩定。

值得注意的是，台北市去年12月19日曾發生重大隨機攻擊事件，不過本次調查時間為2025年12月11日至17日，早於該起事件，研究結果尚未反映該案對民眾治安觀感的影響。

本次研究以手機電話調查方式進行，訪問對象為台灣本島及離島、年滿18歲且設有戶籍的民眾，總計撥出8萬7493通電話，成功樣本3000人。

研究召集人為中正大學犯罪防治學系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人包括教育學院院長鄭瑞隆、犯罪研究中心執行長許華孚及犯罪防治學系主任陳巧雲。

中正大學犯罪研究中心與犯罪防制學系自2002年起長期關注國內治安議題，因具第三方公正角色，其民調結果向來被視為警方檢視施政的重要參考，警政署每年也派員與會聆聽研究簡報。

中正大學犯罪防治學系暨研究所特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆（左二），副召集人為中正大學教育學院院長鄭瑞隆（右二）、犯罪研究中心執行長許華孚（右一）、犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲（左一）。記者翁至成／攝影
中正大學犯罪防治學系暨研究所特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆（左二），副召集人為中正大學教育學院院長鄭瑞隆（右二）、犯罪研究中心執行長許華孚（右一）、犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲（左一）。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心今天舉辦座談，公布2025年民眾對警察重點施政作為滿意度。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心今天舉辦座談，公布2025年民眾對警察重點施政作為滿意度。記者翁至成／攝影

警察 毒品 詐騙 中正大學

