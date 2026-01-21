影／酒駕拒檢衝撞傷2警新店警開3槍 主嫌在逃共犯遭逮起出大量毒品

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蘇姓男子昨晚在新北市新店區涉嫌酒駕拒檢衝撞傷2警，新店警方連開3槍，蘇男強行加速逃逸，警方循線在五股區查獲接應共犯許姓男子起出大量毒品。據了解，蘇男逃至桃園且另租車設斷點逃逸，警方已全力追緝中。

新店警八分局安康派出所副所長昨晚10時許率3名警員在新店區祥和路與車子路口前100公尺執行取締酒駕勤務，盤查攔檢車輛過程中發現蘇姓男子（53歲）神色異常且車內發現1包不明白色粉末，要求立即下車，蘇男拒不配合並加油門企圖逃逸而衝撞拖行2名執勤員警，現場吳姓員警見狀對空鳴1槍制止，見蘇男仍持續加速離去，再朝該車開2槍，但蘇男仍駕車朝三峽方向逃逸。

安康所副所長及陳姓員警2人頭部、手部擦挫傷，經送往新店耕莘醫院治療，無生命危險。新店警方以車追人，昨晚11時37分，在新北市三峽區尋獲遭棄置汽車，但車內空無一人。

警方專案小組漏夜追蹤，今天凌晨4時31分，新店副分局長曾柏仲帶隊在五股區查獲接應共犯許姓男子（44歲）經查許男駕車接載蘇男前往桃園地區，蘇男於桃園地區自行租賃車輛後獨自駕車離去。

警方在許男隨身攜帶包包內搜出海洛因5包、共重79.7公克、安非他命5包、共重945.3公克，依托咪酯2包、重102.8公克，依托咪酯煙彈1顆、大麻1包，重1.2公克、電子磅秤及手機，並全力追緝在逃蘇男。許男警詢後依毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘇姓男子昨晚在新北市新店區涉嫌酒駕拒檢衝撞傷2警，新店警方連開3槍，蘇男強行加速逃逸，警方循線在五股區查獲共犯許姓男子起出大量毒品。記者王長鼎／翻攝
蘇姓男子昨晚在新北市新店區涉嫌酒駕拒檢衝撞傷2警，新店警方連開3槍，蘇男強行加速逃逸，警方循線在五股區查獲共犯許姓男子起出大量毒品。記者王長鼎／翻攝
蘇姓男子昨晚在新北市新店區涉嫌酒駕拒檢衝撞傷2警，新店警方連開3槍，蘇男強行加速逃逸，警方循線在五股區查獲共犯許姓男子起出大量毒品。記者王長鼎／翻攝
蘇姓男子昨晚在新北市新店區涉嫌酒駕拒檢衝撞傷2警，新店警方連開3槍，蘇男強行加速逃逸，警方循線在五股區查獲共犯許姓男子起出大量毒品。記者王長鼎／翻攝

