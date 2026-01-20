康建生技4死槍擊...李鴻淵3死刑被撤 被害人律師今引「張文」求判死

南投縣男子李鴻淵2022年7月持槍闖進康建生技公司，槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒、兩員工，賴受重傷，一、二審都判李三個死刑，最高法院在去年5月以未鑑定更生教化，也無個別精緻化量刑，發回台中高分院更一審，去年更一審已陸續開準備程序，今再開庭。

被害人律師主張，近日發生張文隨機殺人事件，社會緊張達到臨界點，而李以行刑式手段殺人，加上憲判8號也認死刑合憲，李犯最嚴重情節，已達判死條件，希望法官維持死刑判決。

被害人律師黃靖閔、張雅婷、廖淑華今具狀主張，近日台北市發生張文隨機殺人事件，奪走多條人命，社會緊張已達臨界點，根據憲法法庭113年憲判8號、2018年人權事務委員會第31號的一般性意見要旨，死刑是合憲，且李以行刑式手法，槍決四人、一人重傷，已符合判處死刑的「最嚴重情節」，一、二審量處死刑判決，並無違誤，希望合議庭能維持一審判決。

李鴻淵的律師蔡孟翰、何俊龍、劉承育則在過去準備程序時，聲請衛福部草屯療養院的精神鑑定，鑑定報告已在去年11月28日出爐，檢方指出，報告中部分以英文呈現，院方能有中文翻譯、解釋意思，另外也聲請傳喚鑑定人醫師陳佩琳出庭作證。

李的律師則再向法院表明，希望傳喚台灣大學教授謝煜偉，針對科處死刑要件、後犯惡性量刑事由屬性、漸層式評量有無重複評價禁止，作法律鑑定，也聲請調查一審的評議簿，檢方認為，無調查必要。受命法官陳宏瑋諭知，此案暫訂在4月進行審理程序、辯論。

最高法院指出，依據憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，二審未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且承審庭認為，對於接連殺數人、多個殺人罪，應依被告各次犯行惡性逐次、漸層增高，應個別精緻化量刑，二審未將各罪逐一量刑，有違誤之處，撤銷發回更審。

檢警調查，南投縣男子李鴻淵（59歲）曾任職康建生技公司，因李認遭前雇主、同事等人欺負，事隔8年後，在2022年7月14日持3把槍闖入該公司，涉嫌槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒、劉姓課長、張姓女行政主任等4人，賴敏男被開兩槍重傷，雖就醫撿回一名，但已喪失語言與認知能力。