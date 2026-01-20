快訊

假冒賴清德寄電郵談「公民發展」 刑事局追查籲民眾勿回復

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

近期賴清德總統被冒名寄送電子郵件，以討論「公民發展」誘使收件者回復，刑事局研判是要詐欺或騙取個人資料，調閱相關網路資料追查，提醒民眾不要回復。

假冒賴清德發出的電郵，內容稱「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱，我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量，另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」

刑事局表示，該電郵並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電郵為合法之聯繫管道，取信後進行詐騙或蒐集個資，國人務必提高警覺，切勿回復以防受騙。

刑事局指出，冒用總統名義寄送電郵涉偽造文書罪，警政署已責由刑事局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦，並將通知業者下架該內容。

刑事局呼籲民眾，收到這類可疑電郵立即刪除，撥打165反詐騙諮詢專線或檢具相關事證向警察機關檢舉，供警方偵辦，切勿依內容指示操作以防受騙。

近期賴清德總統被冒名寄送電子郵件，刑事局研判是要詐欺或騙取個人資料，調閱相關網路資料追查。記者李奕昕／翻攝
