高雄港警總隊長交接 新總隊長廖國政：毒品、走私是打擊目標

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄港警察總隊今天舉行新卸任總隊長交接典禮，新任總隊長廖國政宣誓上任。廖國政表示，未來將在既有良好的基礎上，持續深化港區安全維護工作，針對一般刑案、毒品及走私等不法情事當成重點打擊目標。

今天高雄港警總隊新、卸任總隊長交接，由警政署副署長李文章主持監交。原任總隊長朱信憲調任警政署行政組組長，由副總隊長楊肇萍代理，楊今將印信交給新任總隊長廖國政。

新任總隊長廖國政是中央警察大學51期畢業、警政研究所碩士，歷任台中市警察局專員、督察、後勤科長、和平、大甲、霧峰、第三分局分局長、警政監，以及保四總隊主任秘書、鐵路警察局副局長，資歷完整。

 廖國政表示，防毒、打詐及掃黑是當前警政首要目標，將率領同仁運用跨機關合作機制，發揮整體查緝能量，以保障民眾生命財產安全，並重視溝通與服務品質，將善用多元管道，即時回應民眾需求，也將更傾聽基層心聲，凝聚團隊共識，建立高效且溫暖的警察團隊。

高雄港經總隊長廖國政（右）今天上任。圖／高雄港警總隊提供
高雄港經總隊長廖國政（右）今天上任。圖／高雄港警總隊提供

警察 高雄港 團隊

