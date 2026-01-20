刑事局長交接 邱紹洲新上任：滾動式修正打詐、九合一選舉維安

原刑事局長周幼偉本月16日屆齡退休，遺缺由保安警察第七總隊長邱紹洲升任，刑事局今舉行卸任、新任局長交接典禮。警政署長張榮興說，當前最大問題是詐欺，期許邱讓件數及財損下降，讓人民有感；邱也說，滾動式修正打擊詐欺，因應變化手法，並維護九合一選舉治安。

邱紹洲受訪說明4項重點工作，第一，今年是九合一選舉年，維持治安穩定、查察賄選，讓選舉過程平和、選賢與能；第二，打詐、掃黑、肅槍、緝毒，隨科技進步及犯罪手法改變，滾動式修正，因應變化手法；第三，對於刑事人員待遇及福利，持續推動；第四，AI不只是犯罪集團使用，在科學辦案過程，希望應用AI整合情資、歸納犯罪策略。

張榮興監交致詞說，希望邱發揮「刑事魂」，讓治安更穩定，目前最大問題還是出在詐欺，警方持續努力，讓件數、財損逐漸下降，「不是只有看績效，一定要做到讓人民有感！」

他提出5點期許，第一，去年9月將刑案數據公開化，未來一定不能吃案，要顯現治安真實面，才能採取治安策略，包括「165打詐儀錶板」網站，不能有黑數；第二是科學辦案，他會全力支持科技設備，透過科技人才訓練，應用AI執行，目前打詐就是朝AI來做。

第三，治安重點有「黑金槍毒詐」，要查緝瓦解組織與集團；第四，今年九合一選舉，刑事局扮演重要角色，對查賄、防制暴力要多努力；第五，對於刑事人員福利，朝刑事加給努力。