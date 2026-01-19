快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

麻將輸4萬懷疑被詐賭 花蓮男酒後持刀砍牌友

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉日前發生持刀攻擊案件，60歲鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑45歲黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，所幸遭旁人制止，黃男僅受輕傷，警方隨後將鄭男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，鄭、黃兩人為熟識牌友，平時常相約打麻將。鄭男自認牌技不差，近期卻頻頻輸錢，累積金額高達4萬多元，因而懷疑黃男夥同其他牌友「做牌」詐賭。12日凌晨4時45分許，鄭男酒後情緒失控，攜帶一把短刀前往黃男常出沒、位於吉安鄉的一處檳榔攤堵人要當面理論。

沒想到鄭男一見到黃男，竟直接持刀朝其頸部揮砍，雙方當場爆發激烈扭打，現場民眾見狀立即上前制止，合力將兩人拉開並奪下刀械，鄭男見行兇未果，隨即逃離現場。警消獲報趕抵後，發現黃男頸部及手部有輕微刀傷，送醫包紮後無生命危險。

警方根據目擊者提供的衣著特徵，在案發地點周邊展開搜索，不久便在附近超商門口發現渾身酒氣、神情恍惚的鄭男，當場將人壓制逮捕，並查扣涉案短刀。鄭男到案後坦承雙方有債務糾紛，卻否認持刀攻擊，還供稱自己遭對方毆打。警方訊後仍依殺人未遂罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局今天呼籲，民眾若有金錢或糾紛，應循理性、合法途徑解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，警方對於任何持械傷人行為，必定依法究辦，以維護社會治安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，被依殺人未遂罪嫌送辦。圖／吉安警分局提供
鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，被依殺人未遂罪嫌送辦。圖／吉安警分局提供
鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，被依殺人未遂罪嫌送辦。圖／吉安警分局提供
鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，被依殺人未遂罪嫌送辦。圖／吉安警分局提供
鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，被依殺人未遂罪嫌送辦。圖／吉安警分局提供
鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，被依殺人未遂罪嫌送辦。圖／吉安警分局提供

殺人未遂 麻將 花蓮 金錢 債務

延伸閱讀

花蓮洪災女童小沂獲救 親送卡片給屏東縣消防局：謝謝所有救災英雄

花蓮3000多名聽語障者僅5名手譯員 縣府獎勵最高2萬元培育人才

宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災罹難者家屬喊告 縣府：依法防災、不迴避責任

相關新聞

麻將輸4萬懷疑被詐賭 花蓮男酒後持刀砍牌友

花蓮縣吉安鄉日前發生持刀攻擊案件，60歲鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑45歲黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，...

女友要分手他挽回不成討不回錢 車內開槍爆她頭還載屍體台南到處繞

59歲蔡姓男子不滿小10幾歲的侯姓女友要分手，相約談判未果，竟在車內近距離對侯女頭部開槍，一槍斃命；蔡載著屍體在嘉義、台...

基隆冰櫃焚屍案 3男判12到11年徒刑

男子陳張成與趙姓老翁有百萬金錢糾紛，趙翁淪為街友無力償還，前年在基隆火車站徘徊，被陳的友人強押到陳住處談判，遭拘禁、凌虐...

記者涉犯國安法遭押 黃國昌：別雙標

中天記者林宸佑涉犯國安法等，前天遭檢方聲押獲准。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨立場非常清楚，就是毋枉毋縱，不要雙標。民進...

新北2工人凌晨相約吃宵夜 騎車未打方向燈被攔赫見毒駕…各重罰9萬

新北市海山警今晨1時許巡邏行經板橋區四維路時，發現39歲戴男與52歲林男騎機車轉彎時未打方向燈，經攔查進行毒品唾液快篩發...

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

海軍陸戰隊陳姓中士因缺錢拍攝手持五星旗投共影片，並陸續出賣軍方機密遭逮，事後追出中天記者「馬德」林宸佑疑涉案擔任中間人將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。