麻將輸4萬懷疑被詐賭 花蓮男酒後持刀砍牌友

花蓮縣吉安鄉日前發生持刀攻擊案件，60歲鄭姓男子疑因打麻將連續輸錢，酒後懷疑45歲黃姓牌友與他人串通詐賭，憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，所幸遭旁人制止，黃男僅受輕傷，警方隨後將鄭男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，鄭、黃兩人為熟識牌友，平時常相約打麻將。鄭男自認牌技不差，近期卻頻頻輸錢，累積金額高達4萬多元，因而懷疑黃男夥同其他牌友「做牌」詐賭。12日凌晨4時45分許，鄭男酒後情緒失控，攜帶一把短刀前往黃男常出沒、位於吉安鄉的一處檳榔攤堵人要當面理論。

沒想到鄭男一見到黃男，竟直接持刀朝其頸部揮砍，雙方當場爆發激烈扭打，現場民眾見狀立即上前制止，合力將兩人拉開並奪下刀械，鄭男見行兇未果，隨即逃離現場。警消獲報趕抵後，發現黃男頸部及手部有輕微刀傷，送醫包紮後無生命危險。

警方根據目擊者提供的衣著特徵，在案發地點周邊展開搜索，不久便在附近超商門口發現渾身酒氣、神情恍惚的鄭男，當場將人壓制逮捕，並查扣涉案短刀。鄭男到案後坦承雙方有債務糾紛，卻否認持刀攻擊，還供稱自己遭對方毆打。警方訊後仍依殺人未遂罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局今天呼籲，民眾若有金錢或糾紛，應循理性、合法途徑解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，警方對於任何持械傷人行為，必定依法究辦，以維護社會治安。