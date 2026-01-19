女友要分手他挽回不成討不回錢 車內開槍爆她頭還載屍體台南到處繞

59歲蔡姓男子不滿小10幾歲的侯姓女友要分手，相約談判未果，竟在車內近距離對侯女頭部開槍，一槍斃命；蔡載著屍體在嘉義、台南繞行一天一夜直到撞車，警方剛開始還以為侯女是因車禍死亡，後來才發現有異，台南地檢署將蔡依殺人等罪嫌提起公訴，今日移審法院。

起訴書指出，嘉義市蔡姓男子過去曾跟堂哥（已過世）以10萬元購買一支改造手槍及7顆子彈，他不滿同居的侯姓女友跟他提分手，去年9月20日凌晨，以通訊軟體LINE約侯女見面，侯女同意；侯女當時已搬回嘉義市西區的父母住處，蔡凌晨1時許開車前往載人。

2人當時在附近頭港支線道路談判，同日凌晨2時許，蔡不滿侯女執意分手，又討不回他聲稱交付侯女的數十萬元，拿出改造手槍，近距離朝坐在副駕駛座的侯女頭頸部左側開槍；子彈從侯女左耳後方進入，血濺車內，致侯女因中樞神經損傷當場死亡，一槍爆頭斃命。

蔡殺害侯女，開車逃離現場，載著屍體從嘉義開到台南到處繞行，不知如何處理；同日晚間7時許，蔡在台南市柳營區八老爺抽水站附近產業道路服用安眠藥後，又開車亂繞，直到隔天（21）日上午10時2分，在柳營區八老爺道路自撞路旁電線桿而發生交通事故。

民眾報警後，轄區台南市警新營分局到場見蔡昏迷、侯女當場死亡，將蔡送醫，一開始以為侯女是因車禍重傷，經承辦員警仔細檢視，才發現死者竟是遭近距離槍殺，殺人工具的槍、彈都在車內，立即將蔡列為殺人嫌犯；蔡醒來後，因罪證確鑿，承認是為金錢、感情糾紛犯案。

據了解，蔡姓男子原本與侯姓女友在嘉義市擺攤做生意，兩人相差10幾歲，蔡自稱侯女那邊有一筆數十萬的金額要討回來；當天因侯女堅持分手，錢又討不回來，一怒之下犯案，他聲稱殺死侯女後，不知道該怎麼辦，有想過同歸於盡，因此服下大量安眠藥後繼續開車。