快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

蘆洲老夫婦遭獨子砍死陳屍 家中監視器錄下逆子行凶過程

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區驚傳兒子弒父母命案。在三重賣蔥油餅的67歲廖男與75歲妻子許女昨午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上有10多處刀傷明顯死亡。警調屋內監視器發現獨子廖男持刀砍死父母後騎車逃逸往新莊方向逃逸，目前正積極追緝中。

據了解，死者廖男夫妻在三重經營蔥油餅攤車，廖男表妹陳女昨天上午致電廖男無人接聽，覺得有異於是前往廖男位於蘆洲區中山一路住處查看，不料陳女到廖男住處門口撥電話時，僅聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，陳女擔心發生意外立即報警。

蘆洲警獲報趕抵，會同陳女請鎖匠開門進入後，赫見廖男與妻子許女倒臥客廳已明顯死亡，地面有大量血跡，立即圍起封鎖線進行採證。鑑識人員初步檢視2名死者頭部、身上有十多處刀傷已明顯死亡。警方經調閱客廳監視器，赫見死者30多歲獨子廖男17日晚間持刀猛砍父母直至父母倒臥血泊，廖男清理身上血跡換衣後騎機車離家，將機車棄置在三重後再搭計程車至新莊，目前警方正循線追緝中。

廖男夫妻經營的蔥油餅攤車。記者黃子騰／翻攝
廖男夫妻經營的蔥油餅攤車。記者黃子騰／翻攝
警方在三重查獲凶嫌廖男丟棄的機車。記者黃子騰／翻攝
警方在三重查獲凶嫌廖男丟棄的機車。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區中山一路發生雙屍命案。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區中山一路發生雙屍命案。記者黃子騰／翻攝
警方在廖男住處門口拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
警方在廖男住處門口拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
疑似廖男砍殺父母使用的凶刀。記者黃子騰／翻攝
疑似廖男砍殺父母使用的凶刀。記者黃子騰／翻攝

父母 三重 死亡 監視器 命案

延伸閱讀

蘆洲葱油餅攤商夫妻身中10多刀陳屍家中 獨子前晚倉皇騎車離家

蘆洲傳凶殺案！夫妻身中數十刀陳屍家中 兒涉重嫌不知所蹤

不滿巨額投資血本無歸 男對友行凶濺血共犯在逃

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

相關新聞

蘆洲老夫婦遭獨子砍死陳屍 家中監視器錄下逆子行凶過程

新北市蘆洲區驚傳兒子弒父母命案。在三重賣蔥油餅的67歲廖男與75歲妻子許女昨午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上...

蘆洲葱油餅攤商夫妻身中10多刀陳屍家中 獨子前晚倉皇騎車離家

新北市蘆洲區驚傳雙屍命案。67歲廖男與75歲妻子許女昨天中午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上有十多處刀傷已明顯...

蘆洲傳凶殺案！夫妻身中數十刀陳屍家中 兒涉重嫌不知所蹤

新北市蘆洲區驚傳殺人案。陳女因多次聯繫不上67歲廖姓表哥，昨午12時與警方前往表哥蘆洲區中山一路住處查看，發現廖男及75...

基隆冰櫃焚屍案 3男判12到11年徒刑

男子陳張成與趙姓老翁有百萬金錢糾紛，趙翁淪為街友無力償還，前年在基隆火車站徘徊，被陳的友人強押到陳住處談判，遭拘禁、凌虐...

記者涉犯國安法遭押 黃國昌：別雙標

中天記者林宸佑涉犯國安法等，前天遭檢方聲押獲准。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨立場非常清楚，就是毋枉毋縱，不要雙標。民進...

新北2工人凌晨相約吃宵夜 騎車未打方向燈被攔赫見毒駕…各重罰9萬

新北市海山警今晨1時許巡邏行經板橋區四維路時，發現39歲戴男與52歲林男騎機車轉彎時未打方向燈，經攔查進行毒品唾液快篩發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。