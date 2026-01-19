聽新聞
記者涉犯國安法遭押 黃國昌：別雙標

聯合報／ 記者林銘翰張議晨徐白櫻／連線報導

中天記者林宸佑。本報資料照片

中天記者林宸佑涉犯國安法等，前天遭檢方聲押獲准。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨立場非常清楚，就是毋枉毋縱，不要雙標。民進黨立委邱議瑩說，國安法是非常嚴重且嚴肅的國家安全議題，這不是什麼迫害，這也不是言論自由的問題。

邱議瑩昨天出席活動時被問到此事，她說林宸佑在採訪新聞上很積極，有時採訪過程挑釁；不談林宸佑個人採訪行為，希望司法調查能嚴謹，對於國家保護這個區塊沒有任何模糊空間。

林宸佑等六人涉嫌違反國家安全法等，橋頭地方法院前天裁定全數羈押禁見，民眾黨多位黨公職選擇第一時間聲援；民進黨新北市議員卓冠廷表示，「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點」。

針對卓冠廷說法，黃國昌昨天反嗆「誰是中共同路人？」民進黨拿納稅錢在府院養共諜，民進黨政府拿不出政績，一天到晚只會抹黑抹紅，過去又到底為台灣社會做了什麼事。

民眾黨立委張啓楷則質疑，檢調單位一方面稱不公開，另一方面卻有媒體大肆報導，台灣司法公信力非常脆弱，不要再破壞台灣法治的根；此事牽涉國家安全法與新聞媒體，「請不要造成寒蟬效應，也不要讓媒體監督政府噤若寒蟬，再這樣下去不只是倒退嚕，而是台灣會變成國際笑話」。

橋頭地檢署去年十一月起偵辦多件現役軍人拍片效忠解放軍共諜案，涉嫌誘惑官兵的大陸人士，仍是透過常見的軍人貸款設陷阱，吸收需要用錢官兵上門，除交付資料、拍片抵債，還給予額外報酬，檢方認定存在對價，均依貪汙罪嫌偵辦，面臨最輕十年以上徒刑。

檢方依先前查獲事證，再查出林宸佑疑涉入其中，前天發動搜索，林宸佑涉嫌居中付款給軍人，和五名軍士官兵被聲押獲准。

